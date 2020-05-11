Кремль возмутился заявлением Белого дома о Второй мировой, и хочет серьезного разговора
Между Кремлем и США разгорелся дипломатический скандал из-за комментария Белого дома о завершении Второй мировой войны, где нет упоминания об РФ.
Сообщение, посвященное окончанию Второй мировой войны администрация Дональда Трампа распространила в соцсетях. В нем указано: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать, в конце концов, именно так и происходит".
К слову Главные мифы и правда о Второй мировой войне
Москва это назвала попыткой переписать историю. И разместила на сайте своего МИДа заявление с возмущениями и намерением "провести серьезный разговор с американскими официальными лицами".
Сообщение Белого дома о Второй мировой войне / Скриншот
"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея победы. Не можем в связи с этим пройти мимо размещенного на страницах Белого Дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно "Америке и Великобритании", – говорится в сообщении.