Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Кремль возмутился заявлением Белого дома о Второй мировой, и хочет серьезного разговора

- Читати новину українською
Дипломатичний скандал між США і Росією
Дипломатичний скандал між США і Росією / Колаж 24 каналу

Между Кремлем и США разгорелся дипломатический скандал из-за комментария Белого дома о завершении Второй мировой войны, где нет упоминания об РФ.

Сообщение, посвященное окончанию Второй мировой войны администрация Дональда Трампа распространила в соцсетях. В нем указано: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать, в конце концов, именно так и происходит".

К слову Главные мифы и правда о Второй мировой войне

Москва это назвала попыткой переписать историю. И разместила на сайте своего МИДа заявление с возмущениями и намерением "провести серьезный разговор с американскими официальными лицами".

сша заява дурга світова війна
Сообщение Белого дома о Второй мировой войне / Скриншот

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея победы. Не можем в связи с этим пройти мимо размещенного на страницах Белого Дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно "Америке и Великобритании", – говорится в сообщении.

Друга світова найважливіші дати інфографіка 24 канал
​Вторая мировая – важнейшие даты / Инфографика 24 канала

Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости России Дональд Трамп Новости США
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
сегодня , 08:20 7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
Наталія Печерська
Саакашвили готовят пост премьера?
10 мая , 23:08 Саакашвили готовят пост премьера?
Олена Трибушна
Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
10 мая , 19:30 Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
Марія Лелека