Кремль обурився заявою Білого дому щодо Другої світової, і хоче серйозної розмови

Між Кремлем та США розгорівся дипломатичний скандал через коментар Білого дому про завершення Другої світової війни, де немає згадки про РФ.

Допис присвячений закінченню Другої світової війни адміністрація Дональда Трампа розповсюдила у соцмережах. В ньому зазначено: "8 травня 1945 року Америка та Велика Британія здобули перемогу над нацистами! Дух Америки завжди перемагатиме, зрештою, саме так і відбувається".

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Москва це назвала спробою переписати історію. І розмістила на сайті свого МЗС заяву із обуреннями і наміром "провести серйозну розмову з американськими офіційними особами".



Допис Білого Дому щодо Другої світової війни / Скриншот

"Викликають крайнє обурення спроби спотворення підсумків розгрому нацизму і вирішального внеску нашої країни, які не припиняються у Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-річного ювілею перемоги. Не можемо у зв'язку з цим пройти повз розміщеного на сторінках Білого дому в соцмережах коментаря, де перемога над гітлерівською Німеччиною приписується виключно "Америці і Великобританії", – йдеться у повідомленні.

Друга світова – найважливіші дати / Інфографіка 24 каналу