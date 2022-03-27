Кремль все же объявил мобилизацию: уже известно, когда "пушечное мясо" бросят в бой

Российские власти начали проводить мобилизацию для увеличения количества срочников. Их хотят отправить на войну против народа Украины уже в апреле.

Соответствующее решение приняло Министерство "обороны" России. Это подтверждает документ, обнародованный в сети 26 марта. Это уже стали называть использованием дополнительного "пушечного мяса".

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Путин почувствовал неготовность своей армии

В приказе Министерства указано, что мобилизация необходима для обеспечения "готовности военных формирований", воюющих в Украине. То есть, неподготовленных призывников начнут массово посылать на гибель в чужой стране. Молодых ребят для службы собирают в трех областях страны-агрессора:

Курской;

Брянский;

Белгородской.

Документ о мобилизации в России / Изображение с телеграма Антона Геращенко

"Перешли на сталинский формат"

То есть избрали регионы, граничащие с территорией нашего государства. В этом отношении достаточно резко высказался советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

На войну в Украину Россия отправляет мясо 2004 года рождения. Это полный провал блицкрига и переход на сталинский формат ведения войны – заброс мясом неопытных призывников,

– написал Геращенко.

Перебрасывать юных призывников на так называемую "военную операцию" будут уже с 11 апреля. Следует заметить, что представители власти Украины говорили, что такое скоро будет происходить. Однако рупоры Кремля убеждали, что это невозможно, а также называли эти заявления "пропагандой".

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