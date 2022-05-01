Поскольку Армения временно председательствует в ОДКБ (в организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия – 24 канал), Никол Пашинян нужен Путину, чтобы инициировать нужные решения на площадке Организации, как это было к примеру в Казахстане.

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Планы Кремля сорвались

В начале войны Путин планировал захватить территорию Донецкой и Луганской областей в административных рамках и поднять вопрос о введении на них миротворческой миссии ОДКБ. Россия даже видела себя координирующим государством в указанных процессах и специально инициировала изменения в уставе Организации.

Втягивание Армении играло немаловажную роль. Пока можно констатировать, что планы Кремля срываются. Во-первых, не удается захватить украинские территории. Во-вторых, у ОДКБ отсутствует единство по поводу таких действий.

Путин хотел втянуть Армению в войну против Украины / Фото Getty Images

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Пашинян отказался поддержать войну против Украины

По моей информации, Никол Пашинян консультировался по этому поводу с одной из наиболее влиятельных армянских диаспор во Франции и Эммануэлем Макроном. Получил рекомендации тянуть время и не втягиваться в войну. В таком русле он и действует.

Почему не осудил?

К сожалению, ответ банальный и прагматичный. Армения зависима в экономическом плане от России, а также в безопасности – российские "миротворцы" отвечают за Нагорный Карабах, а Кремль может кулуарно "слить" интересы Еревана в пользу Азербайджана и Турции.

Пока Россия достаточно не ослабла и оказывает влияние на Кавказе, Армения не может действовать свободно. Подождем и посмотрим, как ситуация изменится условно через год.

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