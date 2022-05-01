Оскільки Вірменія тимчасово головує в ОДКБ (до Організації входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Росія – 24 канал), Нікол Пашинян потрібен Путіну, щоб ініціювати потрібні рішення на майданчику Організації, як це було до прикладу в Казахстані.

Читайте Війна в Україні не затягнеться на довгі роки: тепер у нас є все для перемоги

Плани Кремля зірвалися

На початку війни Путін планував захопити території Донецької та Луганської областей в адміністративних рамках та підняти питання про введення на них миротворчої місії ОДКБ. Росія навіть бачила себе координуючою державою у вказаних процесах та спеціально ініціювала зміни в устав Організації.

Втягнення Вірменії грало важливу роль. Наразі можна констатувати, що плани Кремля зриваються. По-перше, не вдається захопити українські території. По-друге, в ОДКБ відсутня єдність з приводу таких дій.

Путін хотів втягнути Вірменію у війну проти України / Фото Getty Images

Цікаво Знов цей клятий Путін всіх переграв

Пашинян відмовився підтримати війну проти України

За моєю інформацією, Нікол Пашинян консультувався із зазначеного приводу з однією з найбільш впливових вірменських діаспор у Франції та Еммануелем Макроном. Отримав рекомендації тягнути час та не втягуватись у війну. В такому руслі він і діє.

Чому не засудив?

На жаль, відповідь банальна і прагматична. Вірменія залежна в економічному плані від Росії, а також в безпековому – російські "миротворці" відповідають за Нагірний Карабах, а Кремль може кулуарно "злити" інтереси Єревану на користь Азербайджану і Туреччини.

Поки Росія достатньо не ослабла та має вплив на Кавказі, Вірменія не може діяти вільно. Зачекаймо і поглянемо, як ситуація зміниться умовно через рік.

Також важливо – Кремль готує створення "Южной Руси" на території України: дивіться відео