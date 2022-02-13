Кремль за 48 часов не ответил Украине на вопрос о военных учениях, – СМИ
Источник:твиттер Стефани Лихтенштейн
Ранее Киев обратился к Москве с требованием объяснить военные учения у украинских границ. В течение 48 часов, которые на это выделили, Россия ответа не предоставила.
Журналистка со ссылкой на собственные дипломатические источники в Вене сообщила, что Россия все еще не предоставила ответа Украине о военных учениях.
К теме Украина требует от России информацию об обучении у границ: у Кремля есть 2 суток на ответ
Кремль не ответил Украине на вопрос о военных учениях
Россия не ответила на вопросы, поставленные Украиной в соответствии с Венским документом ОБСЕ, в течение 48 часов,
– написала Лихтенштейн.
Она уточнила, что срок получения ответа истек 13 февраля, в 13:59 по центральноевропейскому времени (14:59 по Киеву).
Вопрос Киева в Москву о российских войсках: что известно
- Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения у украинских границ 11 февраля. Кремль должен был предоставить Киеву всю информацию о своих войсках как вблизи границы с Украиной, так и на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.
- Среди информации, которую просили у государства-агресорки: дата завершения военной деятельности; наименование, подчиненность и количество военных формирований; типы вооружений и военной техники, которые принимают участие в учениях.
- В случае отсутствия ответа Москвы или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к России и остальным государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи.
Обратите внимание – угроза со стороны России не исчезает: смотрите видео
Текст сообщения Стефани Лихтенштейн:
Дипломатические источники в Вене утверждают, что Россия не ответила на вопросы, поставленные Украиной в соответствии с Венского документа ОБСЕ по 48-часовой срок. Срок получения ответа истек сегодня в 13:59 по центральноевропейскому времени. Украина обратилась к России с просьбой разъяснить "необычные военные действия".