Кремль за 48 часов не ответил Украине на вопрос о военных учениях, – СМИ

Ранее Киев обратился к Москве с требованием объяснить военные учения у украинских границ. В течение 48 часов, которые на это выделили, Россия ответа не предоставила.

Журналистка со ссылкой на собственные дипломатические источники в Вене сообщила, что Россия все еще не предоставила ответа Украине о военных учениях.

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Кремль не ответил Украине на вопрос о военных учениях

Россия не ответила на вопросы, поставленные Украиной в соответствии с Венским документом ОБСЕ, в течение 48 часов,

– написала Лихтенштейн.

Она уточнила, что срок получения ответа истек 13 февраля, в 13:59 по центральноевропейскому времени (14:59 по Киеву).

Вопрос Киева в Москву о российских войсках: что известно

Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения у украинских границ 11 февраля. Кремль должен был предоставить Киеву всю информацию о своих войсках как вблизи границы с Украиной, так и на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.

Среди информации, которую просили у государства-агресорки: дата завершения военной деятельности; наименование, подчиненность и количество военных формирований; типы вооружений и военной техники, которые принимают участие в учениях.

В случае отсутствия ответа Москвы или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к России и остальным государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи.

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Венский документ – международное соглашение государств-участников ОБСЕ для реализации мер по доверию и безопасности в регионе. Ее положения предусматривают ежегодный обмен военной информацией о силах, расположенных на территориях стран-участников, сообщения военного характера для уменьшения риска, консультации о необычной военной деятельности и опасных инцидентах и тому подобное.

Текст сообщения Стефани Лихтенштейн:

Дипломатические источники в Вене утверждают, что Россия не ответила на вопросы, поставленные Украиной в соответствии с Венского документа ОБСЕ по 48-часовой срок. Срок получения ответа истек сегодня в 13:59 по центральноевропейскому времени. Украина обратилась к России с просьбой разъяснить "необычные военные действия".