Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства Молдовы Даниэла Воде. По его словам, заявления России полностью лишены достоверности.

Читайте также Кремль ставит под сомнение легитимность Санду: Песков цинично высказался о выборах в Молдове

Молдова отправила Россию к зеркалу

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Майя Санду якобы не может считаться президентом всей Молдовы.

В ответ на это Дэниел Водэ сказал, что Россия в течение многих лет активно вмешивалась и направляла ресурсы на дезинформацию и манипуляцию общественным мнением в Молдове.

Такие заявления не только лицемерны, а и являются явной попыткой дестабилизировать демократию в нашей стране на глазах у всего мира... Прежде чем пытаться учить нас демократии, было бы неплохо, чтобы эти официальные лица посмотрели в зеркало. Все черты и описания, прозвучавшие вчера, вполне характерны и для их собственной линии поведения,

– написал представитель правительства Молдовы.

Он подчеркнул, что Молдова и молдаване остаются сплоченными. Отмечается, что граждане выбрали путь демократии и европейской интеграции, несмотря на любые попытки внешнего вмешательства.

Повторю и понятным официальным лицам языком: "В чужом глазу соринку видите, а в своем – бревно не замечаете. Но мы уже привыкли к тому, что ваше кривое зеркало искажает правду. Поэтому на себя посмотрите, а потом других судите,

– подытожил Дэниел Воде.

Напомним, на президентских выборах в Молдове за Майю Санду проголосовали 55,33% избирателей, а за Александра Стояногло – 44,67%.