Как сообщает Центральная избирательная комиссия Молдовы, явка составляет 54,19 процента. Хотя избирательные участки в самой стране закрылись, они продолжают работать в ряде государств Европы и Северной Америки. Ожидается, что именно голоса диаспоры станут определяющими в выборе победителя.

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Кто побеждает внутри Молдовы

После обработки более 86 процентов бюллетеней первенство получил Александр Стояногло. Он получил почти 51 процента голосов. Между тем Мая Санду сейчас более 49 процентов поддержки.

Ранее Кишинев предупреждал ЕС о возможных попытках России вмешаться в голосование эмигрантов. Отмечалось, что Кремль может сорвать выборы из-за сообщений о заминировании на избирательных участках в странах ЕС, где живет проевропейская диаспора Молдовы.

Председатель Национального конгресса украинцев Молдовы Дмитрий Лекарцев, следивший за ходом второго тура, сообщил о новых формах вмешательства в выборы. Оно, по словам чиновника, происходит через подкупленных избирателей, организованно подвозимых на участки. Известно, что накануне второго тура граждане Молдовы централизованно привозили из России бесплатными автобусами.

Напомним, что в первом туре Санда набрала 42,45% голосов, а Стояногло – 25,99% голосов. Второй тур назначили, поскольку ни один кандидат не набрал 50% голосов.

Отметим, что после первого тура состоялись прения между Санду и Стояногло. Пророссийский кандидат заверил, что будет помогать Украине в войне. Президент разоблачила оппонента в лукавстве. Она заявила, что в Киеве хорошо знают, что он – человек Москвы. Санду добавила, что за спиной Стояногло стоит Додон (бывший пророссийский президент Молдовы.

К слову, 24 Канал проанализировал, почему почти половина населения Молдовы проголосовала против курса в ЕС. В частности, это произошло из-за русификации Молдовы и подкупа избирателей Кремлем, а также непонимания некоторой частью населения важности референдума и самой его сути.

Также львиная доля населения ассоциировала поддержку референдума с поддержкой действующей кандидатки Майи Санду, что иногда могло вызвать личностный протест.