Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что за пост президента в этом году соревнуются действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду и пророссийский кандидат Александр Стояногло.

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Россия может сорвать выборы президента Молдовы

Reuters, ссылаясь на источник в молдавском правительстве, пишет, что избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать мишенью России для срыва голосования. В частности, вероятным является поступление сообщений о якобы заминировании.

Целью является прервать процесс голосования на время эвакуации и проверки полицией. Мы просим применять процедуры и протоколы, которые не прерывают процесс голосования,

– сказали в правительстве Молдовы странам ЕС.

В то же время Москва ответила на запрос издания и, как ни странно, отрицает вмешательство в дела Молдовы. Отмечается также, что избиратели Молдовы, которые живут на Западе, считаются в основном проевропейскими и, следовательно, с большей вероятностью поддержат Санду.

К слову, избирательные участки открылись 3 ноября в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00. В Молдове и за ее пределами работают 2 219 участков, из которых 1 988 – внутри страны, а еще 231 – за рубежом. Результаты голосования зададут тон и парламентским выборам в следующем году.