Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника уряду Молдови Даніела Воде. За його словами, заяви Росії повністю позбавлені достовірності.

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Молдова відправила Росію до дзеркала

Раніше речник Кремля Дмітрій Пєсков заявляв, що Мая Санду нібито не може вважатися президенткою всієї Молдови.

У відповідь на це Деніел Воде сказав, що Росія протягом багатьох років активно втручалася і спрямовувала ресурси на дезінформацію і маніпуляцію громадською думкою в Молдові.

Такі заяви не тільки лицемірні, а і є явною спробою дестабілізувати демократію в нашій країні на очах у всього світу… Перш ніж намагатися вчити нас демократії, було б непогано, щоб ці офіційні особи подивилися в дзеркало. Усі риси й описи, що прозвучали вчора, цілком характерні і для їхньої власної лінії поведінки,

– написав речник уряду Молдови.

Він наголосив, що Молдова і молдовани залишаються згуртованими. Зазначається, що громадяни обрали шлях демократії та європейської інтеграції, попри будь-які спроби зовнішнього втручання.

Повторю і зрозумілою офіційним особам мовою: "У чужому оці смітинку бачите, а у своєму – колоду не помічаєте. Але ми вже звикли до того, що ваше криве дзеркало спотворює правду. Тож на себе подивіться, а потім інших судіть,

– підсумував Деніел Воде.

Нагадаємо, на президентських виборах у Молдові за Маю Санду проголосували 55,33% виборців, а за Александра Стояногло – 44,67%.