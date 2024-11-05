Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Пєскова, якого цитують російські пропагандисти. На його думку, вибори в Молдові не були чесними та справедливими.

Читайте також Фінальна битва за Молдову відбудеться у 2025 році

Росія не визнає президентство Маї Санду

Він також зазначив, що процес голосування супроводжувався маніпуляціями, що підриває довіру до його результатів.

Що стосується пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні теж більшість населення голосували не за неї. І йдеться про вельми і вельми розколоте суспільство,

– сказав він.

До того ж речник Кремля заявив, що російська сторона вважає себе здатною об’єктивно оцінити вибори, базуючись на результатах голосування молдовських громадян у Росії. За його словами, вибори не можна визнати "чистими", оскільки громадянам Молдови, які проживають у Росії, нібито не було надано можливості повною мірою скористатися своїм виборчим правом.

Пєсков також згадав жителів Придністров’я, зазначивши, що вони нібито "не схильні підтримувати" нинішнє керівництво Молдови.

Водночас влада Молдови організувала лише дві виборчі дільниці в Росії, обидві в Москві. На кожній дільниці змогли проголосувати по 4 999 виборців, що становить майже максимальну кількість в 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, Мая Санду перемогла на президентських виборах у Молдові, отримавши 55,33% голосів, що підтверджує проєвропейський курс країни.

Росія всіляко намагалась втрутитися у ці вибори. Зокрема, це відбувалося через підкуплених виборців, яких організовано підвозили на дільниці. Відомо, що напередодні другого туру громадян Молдови централізовано привозили з Росії безкоштовними автобусами.

До слова, 7 травня 2024 року відбулася інавгурація Владіміра Путіна у Москві. Російський диктатор сам себе обрав президентом Росії на четвертий термін.

У 2020 році в Росії прийняли конституційні поправки, які "обнулили" попередні президентські терміни Путіна, дозволивши йому теоретично залишатися на посаді ще на два шестирічні терміни після 2024 року, тобто потенційно до 2036 року.