Так, например, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил 26 июня, что Россия строит новый курортный город на Арабатской стрелке в оккупированном Геническом районе, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Оккупированную Украину заселяют россиянами

Сальдо отметил, что новый город будет рассчитан на 30 000 человек, а "ветераны войны в Украине" получат приоритетные условия для получения земельных участков.

В России уже действует политика бесплатного предоставления земельных участков участникам войны в Украине – как на территории самой страны-агрессора, так и в оккупированном Крыму. Земельные участки также используются как инструмент стимулирования набора в российскую армию.

Российские оккупационные чиновники также часто используют обещания современного, недавно отремонтированного жилья и льготной ипотеки, чтобы поощрить россиян переселяться из России на оккупированную территорию Украины.

Такие программы базируются на стремлении Кремля заселить оккупированную Украину россиянами, чтобы усилить прямой контроль над оккупированными территориями и осложнить усилия Украины по реинтеграции своих земель и населения.

Напомним, что 30 июня Российский федеральный Единый федеральный институт пространственного планирования (ЕИПП) объявил о планах развивать "туристический потенциал" оккупированной Украины.

Стремление России трактовать оккупированную Украину как пригодную для туризма территорию является показательным: ее вторжение превратило эти регионы в зоны активных боевых действий, и дальнейшие попытки привлекать туристов на оккупированные территории являются как минимум безответственными, а также потенциальным нарушением международного права,

– говорится в отчете ISW.