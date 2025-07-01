Так, наприклад, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив 26 червня, що Росія будує нове курортне місто на Арабатській стрілці в окупованому Генічеському районі, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Окуповану Україну заселяють росіянами

Сальдо зазначив, що нове місто буде розраховане на 30 000 осіб, а "ветерани війни в Україні" отримають пріоритетні умови для отримання земельних ділянок.

У Росії вже діє політика безоплатного надання земельних ділянок учасникам війни в Україні – як на території самої країни-агресора, так і в окупованому Криму. Земельні ділянки також використовуються як інструмент стимулювання набору до російської армії.

Російські окупаційні чиновники також часто використовують обіцянки сучасного, нещодавно відремонтованого житла та пільгової іпотеки, щоб заохотити росіян переселятися з Росії на окуповану територію України.

Такі програми базуються на прагненні Кремля заселити окуповану Україну росіянами, щоб посилити прямий контроль над окупованими територіями та ускладнити зусилля України з реінтеграції своїх земель і населення.

Нагадаємо, що 30 червня Російський федеральний Єдиний інститут просторового планування (ЄИПП) оголосив про плани розвивати "туристичний потенціал" окупованої України.

Прагнення Росії трактувати окуповану Україну як придатну для туризму територію є показовим: її вторгнення перетворило ці регіони на зони активних бойових дій, і подальші спроби залучати туристів до окупованих територій є як мінімум безвідповідальними, а також потенційним порушенням міжнародного права,

– йдеться у звіті ISW.