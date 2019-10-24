Кремль хочет обсуждать условия сдачи, а не вести переговоры, – Казарин

Кремль стабильный, постоянный и последовательный – так же как и его стремление вернуть Украину в формат буфера и "серой зоны". С этим вынужден считаться любой новый украинский политик, какими бы ни были его первоначальные иллюзии.

Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" выразил журналист Павел Казарин.

Интересно! России не нужен Донбасс, – Казарин

Ведь, по его мнению, первые переговоры с Москвой обнаруживают простую истину. Мир не наступает не потому, что из Киева приезжают плохие парламентарии. Он не наступает потому, что они приезжают договариваться. А Кремль ждет не переговоров, он хочет обсуждать условия сдачи.

Его стратегия озвучена давно и заключается в стремлении переиграть 1991 год. Тот год, который для Украины стал точкой отсчета для президента РФ – только дата "главной геополитической катастрофы 20 века". А украинская независимость – ее следствие,

– отметил журналист.

"Переиграть первое можно только "обнулив" второе. Российская последовательность перековывает любого, кто оказался на Банковой. Приводит его к пониманию того, что любые уступки недостаточны, а любые компромиссы – половинчатые", – добавил Казарин.



Кремль не ждет переговоров с Украиной

Он также заверил: как только проходит период "розовых очков", каждый новый украинский президент становится для Кремля "националистом" и "радикалом". Только потому, что отказывается переносить столицу Украины в Москву.

Украинский избиратель может тасовать политическую колоду, выдавать мандат доверия и лишать его. Но отечественная турбулентность балансируется благодаря нашему соседу. Последовательный, злопамятный и не испытывает сантиментов,

– отметил автор видеоблога.

"Именно эти качества упорядочивают украинский хаос, заставляя политиков в Киеве становиться ястребами. Даже если сначала они обещали быть голубями. Единственное исключение – когда к власти в Украине приходят неукраинские политики. Но тогда их карьера заканчивается в Ростове", – подытожил Казарин.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Грани правды" Павла Казарина за 24 октября 2019 года