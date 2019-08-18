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      России не нужен Донбасс, – Казарин

      484 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      2014 год стал для Украины именно тем, чем должен был стать 1991 – год победы восстания и год вторжения. Именно тогда и началась история вооруженной борьбы за собственную свободу. Однако вторжение России на Донбасс – это война не за территории, а за украинский суверенитет.

      Об этом в своем блоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

      Читайте также: Если Украина и правда решит вернуть Донбасс, она добьется этого достаточно быстро, – Казарин

      "Злая ирония: если бы Россия не решилась на войну, украинский дрейф был бы куда меньше. А судьба второго Майдана, с большой долей вероятности, напоминала бы судьбу первого", – отметил он.

      Но именно Москва поставила точку в истории украинской "многовекторности", заставив страну отвечать на проклятые вопросы. Заставив рубить "гордейские узлы" и принимать решения. Прежний баланс был нарушен – и это позволило Украине заняться украинизацией самой себя,
      – подчеркнул Казарин.

      По его словам, главным приобретением последних пяти лет стал суверенитет. Украина получила право самостоятельно определять свое будущее. "Не согласовывать учебники истории с российскими политиками. Не оглядываться на окрики Москвы и не вслушаться в голоса, которые звучат из Кремля", – пояснил журналист.

      "Классический путь, который проходит каждая колония в момент расставания с метрополией. Украина начала этот путь позже своих западных соседей, но лучше поздно, чем никогда. И когда украинские политики твердят о том, что приоритетом является территориальная целостность – это звучит довольно тревожно. Потому что российское вторжение на Донбасс – это война не за территории. Москве не нужны восточные регионы Украины, ей нужна вся бывшая советская республика. Подконтрольная, вторичная и буферная", – подытожил Казарин.

      Видео полного видеоблога Павла Казарина "Грани правды" за 17 августа 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 августа
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