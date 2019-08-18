России не нужен Донбасс, – Казарин

2014 год стал для Украины именно тем, чем должен был стать 1991 – год победы восстания и год вторжения. Именно тогда и началась история вооруженной борьбы за собственную свободу. Однако вторжение России на Донбасс – это война не за территории, а за украинский суверенитет.

Об этом в своем блоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

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"Злая ирония: если бы Россия не решилась на войну, украинский дрейф был бы куда меньше. А судьба второго Майдана, с большой долей вероятности, напоминала бы судьбу первого", – отметил он.

Но именно Москва поставила точку в истории украинской "многовекторности", заставив страну отвечать на проклятые вопросы. Заставив рубить "гордейские узлы" и принимать решения. Прежний баланс был нарушен – и это позволило Украине заняться украинизацией самой себя,

– подчеркнул Казарин.

По его словам, главным приобретением последних пяти лет стал суверенитет. Украина получила право самостоятельно определять свое будущее. "Не согласовывать учебники истории с российскими политиками. Не оглядываться на окрики Москвы и не вслушаться в голоса, которые звучат из Кремля", – пояснил журналист.

"Классический путь, который проходит каждая колония в момент расставания с метрополией. Украина начала этот путь позже своих западных соседей, но лучше поздно, чем никогда. И когда украинские политики твердят о том, что приоритетом является территориальная целостность – это звучит довольно тревожно. Потому что российское вторжение на Донбасс – это война не за территории. Москве не нужны восточные регионы Украины, ей нужна вся бывшая советская республика. Подконтрольная, вторичная и буферная", – подытожил Казарин.

Видео полного видеоблога Павла Казарина "Грани правды" за 17 августа 2019