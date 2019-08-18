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      Росії не потрібен Донбас, – Казарін

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      2014 рік став для України саме тим, чим повинен був стати 1991 – рік перемоги повстання і рік вторгнення. Саме тоді й почалася історія збройної боротьби за власну свободу. Проте вторгнення Росії на Донбас – це війна не за території, а за український суверенітет.

      Про це у своєму блозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

      Читайте також: Якщо Україна і правда вирішить повернути Донбас, вона доб'ється цього досить швидко, – Казарін

      "Зла іронія: якби Росія не наважилася на війну, український дрейф був би куди менше. А доля другого Майдану, з великою часткою ймовірності, нагадувала б долю першого", – зазначив він.

      Але саме Москва поставила крапку в історії української "багатовекторності". Змусивши країну відповідати на прокляті питання. Змусивши рубати "гордієві вузли" і приймати рішення. Колишній баланс був порушений – і це дозволило Україні зайнятися українізацією самої себе,
      – підкреслив Казарін.

      За його словами, головним набуттям останніх п'яти років став суверенітет. Україна отримала право самостійно визначати своє майбутнє. "Не погоджувати підручники історії з російськими політиками. Не озиратись на окрики Москви і не вслухатися у голоси, які звучать з Кремля", – пояснив журналіст.

      "Класичний шлях, який проходить кожна колонія в момент розставання з метрополією. Україна почала цей шлях пізніше своїх західних сусідів, але краще пізно, ніж ніколи. І коли українські політики твердять про те, що пріоритетом є територіальна цілісність – це звучить досить тривожно. Тому що російське вторгнення на Донбас – це війна не за території. Москві не потрібні східні регіони України, їй потрібна вся колишня радянська республіка. Підконтрольна, вторинна і буферна", – підсумував Казарін.

      Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 17 серпня 2019

       

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      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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