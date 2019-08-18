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      Якщо Україна і правда вирішить повернути Донбас, вона доб'ється цього досить швидко, – Казарін

      302 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / ukrinform.ua

      Якщо офіційна Україна і правда вирішить повернути Донбас, вона зможе домогтися цього досить швидко. Досить дати автономію. Легалізувати бойовиків за допомогою амністії і виборів. Москва передасть "моторолам" контроль над кордоном і збереже свій вплив на регіон.

      Про це у своєму блозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

      Читайте також: Надзавдання Кремля в тому, щоб вручити Києву Донбас, – Казарін

      За його словами, в позиції влади "територіями не торгуємо" немає нічого заспокійливого. Казарін підкреслив, що вся нинішня війна йде не за території, а за суверенітет. А якщо "пріоритет" чинної влади – це "кордони", то після ймовірного "повернення" Донбасу політики відзвітують нам про "історичний вихід з глухого кута". Щоправда, вони змовчать про те, яку ціну ми за це заплатимо.

      "Комусь може здаватися, що лінія фронту – це плацдарм для звільнення Донбасу. Але поки Росія продовжує експансію, справедливіше буде сказати, що фронт – це "лінія оборони". Завдання якої – домогтися того, щоб доля "ЛДНР" не спіткала Харків або Одесу", – пояснив журналіст.

      Якщо Москва визнає за можливе обміняти окупований Схід на контроль над усією Україною – вона без зволікання це зробить. Попутно позбувшись санкцій, статусу "ізгоя" і звання "загрози світу". Якщо для Києва пріоритетом буде повернення територій за всяку ціну, то дуже скоро ми знову повернемося в наше гібридне минуле. В якому, до того ж, не буде Криму. Зате з'явиться свій територіальний "чорнобиль", за допомогою якого Москва буде знищувати українське право на майбутнє,
      – наголосив Казарін.

      Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 17 серпня 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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