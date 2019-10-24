Кремль хоче обговорювати умови здачі, а не вести переговори, – Казарін

Кремль стабільний, незмінний і послідовний – так само як і його прагнення повернути Україну в формат буфера та "сірої зони". З цим змушений рахуватися будь-який новий український політик, хоч би якими були його первинні ілюзії.

Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.

Цікаво! Росії не потрібен Донбас, – Казарін

Адже, на його думку, перші ж переговори з Москвою виявляють просту істину. Мир не настає не тому, що з Києва приїжджають погані парламентарі. Він не настає тому, що вони приїжджають домовлятися. А Кремль чекає не переговорів, він хоче обговорювати умови здачі.

Його стратегія озвучена давно й полягає у прагненні переграти 1991 рік. Той рік, який для України став точкою відліку, для президента РФ – лише дата "головної геополітичної катастрофи 20 століття". А українська незалежність – її наслідок,

– зазначив журналіст.

"Переграти перше можна лише "обнуливши" друге. Російська послідовність перековує будь-якого, хто опинився на Банковій. Приводить його до розуміння того, що будь-які поступки недостатні, а будь-які компроміси – половинчасті", – додав Казарін.



Кремль не чекає переговорів з Україною

Він також запевнив: як тільки проходить період "рожевих окулярів", кожен новий український президент стає для Кремля "націоналістом" і "радикалом". Лише тому, що відмовляється переносити столицю України в Москву.

Український виборець може тасувати політичну колоду, видавати мандат довіри і позбавляти його. Але вітчизняна турбулентність балансується завдяки нашому сусідові. Який послідовний, злопам'ятний і не відчуває сентиментів,

– зауважив автор відеоблогу.

"Саме ці якості впорядковують український хаос, змушуючи політиків в Києві ставати яструбами. Навіть якщо спочатку вони обіцяли бути голубами. Єдиний виняток – коли до влади в Україні приходять неукраїнські політики. Але тоді їх кар'єра закінчується в Ростові", – підсумував Казарін.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Грані правди" Павла Казаріна за 24 жовтня 2019