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      Кремль хоче обговорювати умови здачі, а не вести переговори, – Казарін

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      Павло Казарін
      Павло Казарін / Соцмережі

      Кремль стабільний, незмінний і послідовний – так само як і його прагнення повернути Україну в формат буфера та "сірої зони". З цим змушений рахуватися будь-який новий український політик, хоч би якими були його первинні ілюзії.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" висловив журналіст Павло Казарін.

      Цікаво! Росії не потрібен Донбас, – Казарін

      Адже, на його думку, перші ж переговори з Москвою виявляють просту істину. Мир не настає не тому, що з Києва приїжджають погані парламентарі. Він не настає тому, що вони приїжджають домовлятися. А Кремль чекає не переговорів, він хоче обговорювати умови здачі.

      Його стратегія озвучена давно й полягає у прагненні переграти 1991 рік. Той рік, який для України став точкою відліку, для президента РФ – лише дата "головної геополітичної катастрофи 20 століття". А українська незалежність – її наслідок,
      – зазначив журналіст.

      "Переграти перше можна лише "обнуливши" друге. Російська послідовність перековує будь-якого, хто опинився на Банковій. Приводить його до розуміння того, що будь-які поступки недостатні, а будь-які компроміси – половинчасті", – додав Казарін.

      Володимир Путін
      Кремль не чекає переговорів з Україною

      Він також запевнив: як тільки проходить період "рожевих окулярів", кожен новий український президент стає для Кремля "націоналістом" і "радикалом". Лише тому, що відмовляється переносити столицю України в Москву.

      Український виборець може тасувати політичну колоду, видавати мандат довіри і позбавляти його. Але вітчизняна турбулентність балансується завдяки нашому сусідові. Який послідовний, злопам'ятний і не відчуває сентиментів,
      – зауважив автор відеоблогу.

      "Саме ці якості впорядковують український хаос, змушуючи політиків в Києві ставати яструбами. Навіть якщо спочатку вони обіцяли бути голубами. Єдиний виняток – коли до влади в Україні приходять неукраїнські політики. Але тоді їх кар'єра закінчується в Ростові", – підсумував Казарін.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Грані правди" Павла Казаріна за 24 жовтня 2019

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Відеоблоги
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