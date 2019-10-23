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      Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров

      Грані правди 295 Читать новость на русском

      У меня есть персональный ночной кошмар проснуться в 2013 году. Я буду заранее знать, что случится дальше: Янукович не подпишет Ассоциацию с ЕС, побьют студентов, начнется Майдан. Штурмы, коктейли Молотова, Грушевского, снайперы, Небесная сотня, бегство президента.

      Аннексия Крыма, блокада военных частей, захват кораблей. Мои бывшие друзья принимают новые присяги, мои будущие друзья уезжают на материк. Армия задумчиво глядит на свои танки, пытаясь понять, могут ли они ездить и стрелять.

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      Затем Донбасс. Гиркин. Добровольческие батальоны. Мартирологи растут и мы уже не запоминаем имена. В августе боевики сбивают Боинг. Следом – Иловайск, первые минские соглашения. Затем снова бои. Дебальцево, вторые минские соглашения. Россия рассказывает про радиоактивный пепел и снегирей. Художественные фильмы проигрывают лентам новостей по драматургии.

      Я все это буду знать летом 2013-го. Но что я буду делать со всем этим знанием? А главное – кто мне поверит? На фразе "а экс-президент Грузии будет руководить одесской областью" мои знакомые вызовут скорую.

      Единственное, что я смогу сделать шесть лет назад – это купить доллары по восемь. Мы слишком долго находимся внутри событий. Слишком сильно погружены в контекст. Настолько долго и сильно, что перестаем замечать перемены.

      Ритуально повторяем "ничего не меняется" и привыкаем в это верить. Хотя наша реальность полностью отличается от всего того, чем мы жили еще шесть лет назад. Даже герои нашего недавнего прошлого уже перестали ими быть. Хотя когда-то казались незыблемыми и неприкосновенными.

      Попробуйте рассказать кому-то в мае 2016 о том, что через два года Савченко арестует СБУ за подготовку теракта. Или поведайте в 2015 о том, как сложится судьба и карьера Саакашвили. Или посулите Тимошенко политический ренессанс после разгромного поражения на выборах в 2014-м.

      Савченко, Саакашвілі, Тимошенко
      Несколько лет назад никто и представить не мог, как сложится судьба этих политиков

      Наша реальность тасует колоду событий не переставая. Герои становятся злодеями, маргиналы – трендмейкерами. Понятие нормы давно утратило привычную словарную железобетонность. Устаревает все. И речь сейчас не только о домайданной Украине. 

      Представьте, что вы проснулись в сентябре 2016-го. И рассказываете друзьям, что их ждет спустя три года. Когда вы наконец найдете телевизионный пульт и покажете им будущего президента, какую реакцию вы получите? И как скоро под подъездом окажется всё та же пресловутая скорая?

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      Российская реальность забетонирована: персонажи не меняются десятилетиями. Архив любого издания пестрит хорошо известными фамилиями. А в украинской реальности никто не может рассчитывать на долгожительство.

      Народная любовь переменчива – и тот, кто оседлал ее сегодня, никогда не может быть уверен в собственных перспективах. Но именно российская стабильность дарит Украине то, что может хоть в какой-то мере претендовать на преемственность. Угрозы и риски.

      Кремль стабилен, неизменен и последователен. Равно как и его стремление вернуть Украину в формат буфера и "серой зоны". И с этим вынужден считаться любой новый украинский политик – какими бы ни были его первоначальные иллюзии.

      Потому что первые же переговоры с Москвой обнаруживают простую истину. Мир не наступает не потому, что из Киева приезжают плохие переговорщики. Он не наступает потому, что они приезжают договариваться. А Кремль ждет не переговоров, он хочет обсуждать условия сдачи.

      Володимир Путін
      Кремль хочет обсуждать условия сдачи, а не вести переговоры

      Его стратегия озвучена давно и заключается в стремлении переиграть 1991 год. Год, который для Украины стал точкой отсчета, для президента РФ – лишь дата "главной геополитической катастрофы ХХ века". А украинская независимость – следствие этой катастрофы.

      Переиграть первое можно лишь обнулив второе. Российская последовательность перековывает любого, кто оказался на Банковой. Приводит его к пониманию того, что любые уступки недостаточны, а любые компромиссы – половинчаты.

      Как только уходит период "розовых очков", каждый новый украинский президент становится для Кремля "националистом" и "радикалом". Лишь потому, что отказывается переносить столицу Украины в Москву.

      Украинский избиратель может тасовать политическую колоду, выдавать мандат доверия и лишать его. Но отечественная турбулентность балансируется благодаря нашему соседу. Который последователен, злопамятен и не испытывает сантиментов.

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      Именно эти качества упорядочивают украинский хаос, заставляя политиков в Киеве становиться ястребами. Даже если поначалу они обещали быть голубями. Единственное исключение – когда к власти в Украине приходят неукраинские политики. Но тогда их карьера заканчивается в Ростове.

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Грані правди Україна – Росія Новини Росії
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