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      "Кремль проведет своих агентов к власти в Украине": эксперт сделал громкое заявление

      230 Читати новину українською
      Владимир Горбулин
      Владимир Горбулин / Фото из открытых источников

      Вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин заявил, что Украине следует быть готовой к самым радикальным сценариям Российской Федерации.

      Об этом он написал в статье, опубликованной в "Зеркале недели. Украина".

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      Сейчас арсенал давления направлен на Украину, которая в 2019 входит в сложный период двух общенациональных избирательных кампаний. С их помощью Россия попытается решить свои стратегические задачи "малой кровью" – привести к власти на разных уровнях "договороспособных" политиков или откровенных российских агентов,
      – заявил Горбулин.

      Он добавил, что если воспользоваться музыкальной интерпретацией, то "мир все дальше отходит от классического исполнения к бесконечным джазовым импровизациям".

      "Вмешательство Москвы в ход избирательных кампаний грозит быть беспрецедентным. На кону стоит слишком много. Неслучайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двустороннего сотрудничества до завершения выборов", – подчеркнул эксперт.

      Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Поэтому 5 избирательных участков с территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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