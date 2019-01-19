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      "Кремль проведе своїх агентів до влади України": експерт зробив гучну заяву

      725 Читать новость на русском
      Володимир Горбулін
      Володимир Горбулін / Фото з відкритих джерел

      Віце-президент Національної академії наук України Володимир Горбулін заявив, що Україні слід бути готовою до найрадикальніших сценаріїв Російської Федерації.

      Про це він написав у статті, яка опублікована у "Дзеркалі тижня. Україна".

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      Наразі арсенал тиску спрямований на Україну, яка 2019 року входить у складний період двох загальнонаціональних виборчих кампаній. З їх допомогою Росія спробує вирішити свої стратегічні завдання "малою кров'ю" – привести до влади на різних рівнях "договороздатних" політиків або відвертих російських агентів, 
      – заявив Горбулін.

      Він додав, якщо скористатися музичною інтерпретацією, то "світ усе далі відходить від класичного виконання до нескінченних джазових імпровізацій".

      "Втручання Москви в перебіг виборчих кампаній загрожує бути безпрецедентним. На кону стоїть занадто багато. Невипадково деякі наші західні партнери не ризикують формувати плани двосторонньої співпраці до завершення виборів", – наголосив експерт. 

      Нагадаємо, Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Тож 5 виборчих дільниць з території РФ перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини політики Новини України Володимир Путін Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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