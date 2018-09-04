Кремль сделал Украину Украиной, пусть скажет себе "спасибо", – украинский журналист

Кремль должен сказать себе "спасибо" за то, что сделал Украину Украиной. Таким заявлением российские власти тонко подколол украинский журналист Павел Казарин, который прокомментировал новое официальное приветствие в армии "Слава Украине! Героям Слава".

Об этом свидетельствует видеозапись ресурса "Крым.Реалии".

"Когда-то фраза "Слава Украине! Героям Слава" принадлежала ультраправым. А теперь это приветствие стало общественным. Его можно услышать на улицах и футбольных стадионах, в офисах и в армии. И это не о политиках и не о политике. Это о том, как изменилась Украина и о том водоразделе, который отделяет нас пятилетней давности от нас нынешних. Тот водораздел, который был бы не мыслимыми без российского вторжения", – убежден журналист.

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"Если Кремль чего-то и добился, так это того, что он сделал Украину Украиной. Пусть скажет себе "спасибо", – отметил Казарин.

Напомним, в начале августа 2018 года Президент Украины Петр Порошенко поручил утвердить патриотический лозунг "Слава Украине!" официальным военным приветствием Вооруженных сил страны. Так, 23 августа приветствие «Слава Украине!" прозвучало впервые во время торжественных мероприятий по случаю Дня флага.