02:43
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
27°C 16°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
  • суббота
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кремль сделал Украину Украиной, пусть скажет себе "спасибо", – украинский журналист

24 Читати новину українською
Павел Казарин потроллил Кремль относительно приветствия "Слава Украине!"
Павел Казарин потроллил Кремль относительно приветствия "Слава Украине!" / Facebook-страница Казарина

Кремль должен сказать себе "спасибо" за то, что сделал Украину Украиной. Таким заявлением российские власти тонко подколол украинский журналист Павел Казарин, который прокомментировал новое официальное приветствие в армии "Слава Украине! Героям Слава".

Об этом свидетельствует видеозапись ресурса "Крым.Реалии".

"Когда-то фраза "Слава Украине! Героям Слава" принадлежала ультраправым. А теперь это приветствие стало общественным. Его можно услышать на улицах и футбольных стадионах, в офисах и в армии. И это не о политиках и не о политике. Это о том, как изменилась Украина и о том водоразделе, который отделяет нас пятилетней давности от нас нынешних. Тот водораздел, который был бы не мыслимыми без российского вторжения", – убежден журналист.

Читайте также: От "Слава Украине!" врагов корчит, как чертей от ладана, – Порошенко

"Если Кремль чего-то и добился, так это того, что он сделал Украину Украиной. Пусть скажет себе "спасибо", – отметил Казарин.

Напомним, в начале августа 2018 года Президент Украины Петр Порошенко поручил утвердить патриотический лозунг "Слава Украине!" официальным военным приветствием Вооруженных сил страны. Так, 23 августа приветствие «Слава Украине!" прозвучало впервые во время торжественных мероприятий по случаю Дня флага.

Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины журналисты Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
4 сентября, 22:42 Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
Хто на кого ставить перед виборами
4 сентября, 22:01 Хто на кого ставить перед виборами
Микола Давидюк
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas и "Димна Суміш"
4 сентября, 20:01 Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas и "Димна Суміш"
Катерина Петренко
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
4 сентября, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
ГНС: Руководство Rozetka.ua согласилось возместить причиненные государству убытки
 20 апреля 2012 , 18:22 3
В военной части под Бахчисараем российские военные открыли автоматный огонь
 10 марта 2014 , 15:55
Защитник "Шахтера" сделал друга своим агентом
 10 апреля 2017 , 21:05
Нападающий сборной Украины перейдет из Динамо в европейский клуб
 17 августа 2017 , 15:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук