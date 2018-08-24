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От "Слава Украине!" врагов корчит, как чертей от ладана, - Порошенко

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Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" становится главным приветствием ВСУ
Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" становится главным приветствием ВСУ / Фото из открытых источников

Патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!" становится главным приветствием военных Вооруженных сил Украины и вскоре будет узаконен Верховной Радой.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время военного парада в Киеве по случаю 27-летия независимости Украины.

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Глава государства подчеркнул, что в начале парада министр обороны Степан Полторак впервые в истории приветствовал участников словами "Слава Украине"".

Самыми прочными становятся те традиции, которые рождаются в народе, создаваемые народом и человеческими сердцами, передаются из поколения в поколение. И среди наших символов является не только флаг, не только герб, не только гимн, о которых написано в Конституции Украины, но и национальный лозунг "Слава Украине! Героям слава!". От него мы чувствуем колоссальное возвышение, а наших врагов корчит, как чертей от ладана,
– подчеркнул Порошенко.

По его словам, это приветствие "именно вошло в нашу жизнь, а теперь пришло время придать ему силу закона".

"Вот почему подаю в Верховную Раду законопроект об изменениях в военных уставах, согласно которому этот лозунг станет главным приветствием в Вооруженных Силах Украины", – добавил Президент

Напомним, в начале августа Президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что патриотический лозунг "Слава Украине" станет официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины. Оно заменит советские "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!". 23 августа во время торжественных мероприятий по случаю Дня флага оно прозвучало впервые в рамках торжественной военной церемонии.

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины День Независимости Петр Порошенко Верховная Рада Законодательство
Источник: 24 Канал
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