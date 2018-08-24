Приветствие "Слава Украине": Кремль отличился желчным комментарием
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинская власть сегодня пытается отбелить "преступный нацистский лозунг" "Слава Украине", сделав его официальным военным приветствием.
Об этом она заявила в ходе традиционного брифинга, передает пресс-служба МИД России.
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"Считаем, что это одна из самых вызывающих попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих в Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. Деятельность УПА, напомним, решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года запрещена в России", – подчеркнула Захарова.
По ее и убеждению Кремля, в Киеве хотят якобы дистанцировать лозунг "Слава Украине" от "неудобного происхождения" и наполнить его новым позитивным содержанием, чтобы по всему миру он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня.
"Поскольку истоки своей современной государственности украинские идеологи выводят из казачества, они делают попытки найти аналоги искомой фразы в традиционных казацких приветствиях. При этом зафиксированных и формализованных казацких возгласов ни один из достоверных письменных источников не сохранил. Все упоминающиеся случаи – воспоминания периода, когда эта фраза стала широко использоваться уже вне казаческого контекста", – добавила она.
Также представитель российского внешнеполитического ведомства утверждает, что есть попытки дробить вышеупомянутую фразу и приписывать ее авторство классикам украинской литературы – поэту Тарасу Шевченко и автору слов современного гимна Украины Павлу Чубинском, но, по ее словам, "украинским пропагандистам провести искомую аналогию никак не получается".
"Непосредственно же корни лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" совершенно очевидно – это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Кроме одинакового синтаксического построения, эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу", – утверждает Захарова.
В то же время она пересказала украинскую историю в духе кремлевской пропаганды, что приветствие "Слава Украине" и по своему выражению полностью копирует немецкий нацистский аналог, поскольку воины УПА его произносили, "поднимая выпрямленную правую руки под углом справа и чуть выше головы".
Хотела бы напомнить, что в годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльной к рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также среди тех бойцов УПА, кто сдался американским войскам и доживают свой век, спасшись таким образом от правосудия на Западе. Именно из этой среды и расползалась апологетика лозунга и попытки обелить его происхождения, а также отделить украинский национализм от свергнутого немецкого и очистить его от преступлений, совершенных под влиянием последнего, задача максимум – переложить ответственность на него,
– говорит Захарова.
Кроме того, представитель МИД России рассказала о так называемых "преступлениях" УПА – Львовский погром 1-3 июля 1941 года, когда были уничтожены несколько тысяч человек, в основном евреев; расстрелы совместно с нацистами евреев, украинцев, советских военнопленных в Бабьем Яру под Киевом в 1941-1943 годах, а также вместе с ними ликвидация еврейского гетто в Ровно в июле 1942 года, когда было уничтожено более 5 тысяч человек, уничтожение белорусской деревни Хатынь в марте 1943 года, "Волынская резня" летом-весной 1943 года, когда было уничтожено несколько десятков тысяч поляков и несколько тысяч украинцев, и карательные акции во время подавления Словацкого национального восстания в 1944 году.
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"Мы уже неоднократно привлекали внимание западных партнеров и международных организаций, общественно-политических деятелей к опасному росту националистических настроений в Украине, а также к постоянно повторяющимся попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Когда мы говорим об итогах и их пересмотре – это не просто глобальные и тектонические сдвиги, документы, а идеология, что расползается, реабилитация, попытка придать официальный статус тому, что еще 30-40 лет было немыслимым к озвучиванию. Мы призываем снова всех тех, кому небезразлична история Второй мировой войны, дать соответствующую оценку столь вопиющему примеру героизации нацистских пособников, их поздравлений и символики", – подытожила Захарова.
Напомним, в начале августа Президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что патриотический лозунг "Слава Украине" станет официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины. Он должен заменить советские "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" 23 числа во время торжественных мероприятий по случаю Дня флага он прозвучал впервые в рамках торжественной военной церемонии.
Добавим, что ранее с лозунгом "Слава Украине" уже возникал скандал по инциативе России. Дело в том, что после победы сборной Хорватии над командой агрессора в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2018 года бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!" После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии ФИФА все же оштрафовала Вукоевича "за неспортивное поведение".