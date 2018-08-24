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Приветствие "Слава Украине": Кремль отличился желчным комментарием

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Кремль устами Захаровой с пеной у рта осудил лозунг "Слава Украине", назвав его нацистским
Кремль устами Захаровой с пеной у рта осудил лозунг "Слава Украине", назвав его нацистским / Соцсети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинская власть сегодня пытается отбелить "преступный нацистский лозунг" "Слава Украине", сделав его официальным военным приветствием.

Об этом она заявила в ходе традиционного брифинга, передает пресс-служба МИД России.

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"Считаем, что это одна из самых вызывающих попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих в Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. Деятельность УПА, напомним, решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года запрещена в России", – подчеркнула Захарова.

По ее и убеждению Кремля, в Киеве хотят якобы дистанцировать лозунг "Слава Украине" от "неудобного происхождения" и наполнить его новым позитивным содержанием, чтобы по всему миру он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня.

"Поскольку истоки своей современной государственности украинские идеологи выводят из казачества, они делают попытки найти аналоги искомой фразы в традиционных казацких приветствиях. При этом зафиксированных и формализованных казацких возгласов ни один из достоверных письменных источников не сохранил. Все упоминающиеся случаи – воспоминания периода, когда эта фраза стала широко использоваться уже вне казаческого контекста", – добавила она.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства утверждает, что есть попытки дробить вышеупомянутую фразу и приписывать ее авторство классикам украинской литературы – поэту Тарасу Шевченко и автору слов современного гимна Украины Павлу Чубинском, но, по ее словам, "украинским пропагандистам провести искомую аналогию никак не получается".

"Непосредственно же корни лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" совершенно очевидно – это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Кроме одинакового синтаксического построения, эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу", – утверждает Захарова.

В то же время она пересказала украинскую историю в духе кремлевской пропаганды, что приветствие "Слава Украине" и по своему выражению полностью копирует немецкий нацистский аналог, поскольку воины УПА его произносили, "поднимая выпрямленную правую руки под углом справа и чуть выше головы".

Хотела бы напомнить, что в годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльной к рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также среди тех бойцов УПА, кто сдался американским войскам и доживают свой век, спасшись таким образом от правосудия на Западе. Именно из этой среды и расползалась апологетика лозунга и попытки обелить его происхождения, а также отделить украинский национализм от свергнутого немецкого и очистить его от преступлений, совершенных под влиянием последнего, задача максимум – переложить ответственность на него,
– говорит Захарова.

Кроме того, представитель МИД России рассказала о так называемых "преступлениях" УПА – Львовский погром 1-3 июля 1941 года, когда были уничтожены несколько тысяч человек, в основном евреев; расстрелы совместно с нацистами евреев, украинцев, советских военнопленных в Бабьем Яру под Киевом в 1941-1943 годах, а также вместе с ними ликвидация еврейского гетто в Ровно в июле 1942 года, когда было уничтожено более 5 тысяч человек, уничтожение белорусской деревни Хатынь в марте 1943 года, "Волынская резня" летом-весной 1943 года, когда было уничтожено несколько десятков тысяч поляков и несколько тысяч украинцев, и карательные акции во время подавления Словацкого национального восстания в 1944 году.

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"Мы уже неоднократно привлекали внимание западных партнеров и международных организаций, общественно-политических деятелей к опасному росту националистических настроений в Украине, а также к постоянно повторяющимся попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Когда мы говорим об итогах и их пересмотре – это не просто глобальные и тектонические сдвиги, документы, а идеология, что расползается, реабилитация, попытка придать официальный статус тому, что еще 30-40 лет было немыслимым к озвучиванию. Мы призываем снова всех тех, кому небезразлична история Второй мировой войны, дать соответствующую оценку столь вопиющему примеру героизации нацистских пособников, их поздравлений и символики", – подытожила Захарова.

Напомним, в начале августа Президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что патриотический лозунг "Слава Украине" станет официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины. Он должен заменить советские "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" 23 числа во время торжественных мероприятий по случаю Дня флага он прозвучал впервые в рамках торжественной военной церемонии.

Добавим, что ранее с лозунгом "Слава Украине" уже возникал скандал по инциативе России. Дело в том, что после победы сборной Хорватии над командой агрессора в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2018 года бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!" После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии ФИФА все же оштрафовала Вукоевича "за неспортивное поведение".

хроніка подій
Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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