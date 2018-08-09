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Нове вітання "Слава Україні": як відреагували на ініціативу військові

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Військові схвально ставляться до нового вітання "Слава Україні!"
Військові схвально ставляться до нового вітання "Слава Україні!" / Ілюстративне фольл

Українські бойові офіцери, які брали участь у бойових діях на Донбасі схвально відгукуються про майбутнє введення у Збройних силах нового вітання "Слава Україні! Героям слава!".

Про це розповів військовий експерт, полковник СБУ у відставці Олег Стариков, повідомляє "Обозреватель".

За словами Старикова, він особисто запитував у ветеранів АТО про їхнє ставлення до нового військового вітання.

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Я це запитання поставив офіцерам. Вони пройшли реальну зону бойових дій, Дебальцеве. Не в штабі сиділи, а воювали. Вони сказали: "Коли ми воювали, ми вже це вводили в дію,
– розповів військовий експерт.

"Я можу сказати однозначно – за словами бойових офіцерів – вони це вітають і вважають, що це правильно", – наголосив Стариков.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко доручив Міноборони розробити законопроект, який замінить військове вітання в ЗСУ радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" на "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Теги: Новини України Збройні Сили України АТО Законопроект Законодавство
Джерело: 24 Канал
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