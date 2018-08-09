Нове вітання "Слава Україні": як відреагували на ініціативу військові

Українські бойові офіцери, які брали участь у бойових діях на Донбасі схвально відгукуються про майбутнє введення у Збройних силах нового вітання "Слава Україні! Героям слава!".

Про це розповів військовий експерт, полковник СБУ у відставці Олег Стариков, повідомляє "Обозреватель".

За словами Старикова, він особисто запитував у ветеранів АТО про їхнє ставлення до нового військового вітання.

Читайте також: "Слава Україні": звідки походить патріотичне гасло

Я це запитання поставив офіцерам. Вони пройшли реальну зону бойових дій, Дебальцеве. Не в штабі сиділи, а воювали. Вони сказали: "Коли ми воювали, ми вже це вводили в дію,

– розповів військовий експерт.

"Я можу сказати однозначно – за словами бойових офіцерів – вони це вітають і вважають, що це правильно", – наголосив Стариков.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко доручив Міноборони розробити законопроект, який замінить військове вітання в ЗСУ радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" на "Слава Україні!" та "Героям слава!".