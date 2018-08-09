Новое приветствие "Слава Украине": как отреагировали на инициативу военные

Украинские боевые офицеры, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, одобрительно отзываются о будущем введении в Вооруженных силах нового приветствия "Слава Украине! Героям слава!".

Об этом рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, сообщает "Обозреватель".

По словам Старикова, он лично спрашивал у ветеранов АТО об их отношении к новому военному приветствию.

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Я этот вопрос задал офицерам. Они прошли реальную зону боевых действий, Дебальцево. Не в штабе сидели, а воевали. Они сказали: "Когда мы воевали, мы уже это вводили в действие",

– рассказал военный эксперт.

"Я могу сказать однозначно – по словам боевых офицеров, они это приветствуют и считают, что это правильно", – подчеркнул Стариков.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко поручил Минобороны разработать законопроект, который заменит воинское приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем (желаю)!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".