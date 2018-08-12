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Чому вітання "Слава Україні" є дуже важливим для військових

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Вітання "Слава Україні" є важливим для військових
Вітання "Слава Україні" є важливим для військових / Фото з відкритих джерел

Майбутнє введення у Збройних силах нового вітання "Слава Україні! Героям слава!" є особливо важливим для військовослужбовців, адже буде піднімати їхній бойовий дух.

Таку думку висловив екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко, передає Gazeta.ua.

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За роки війни багато людей усвідомили важливість нашої держави. Військові обороняють її від агресора. Саме тому військове вітання має полягати у прославлянні України. З іншого боку у відповіді "Героям слава" ми віддаємо шану нашим захисникам, нашим героям. Заміна вітання також буде позитивним психологічним та ідеологічним фактором. Буде піднімати бойовий дух бійців,
– наголосив генерал.

За його словами, зараз українці чітко розуміють, хто для них є ворогом.

"Не хочемо мати з ним нічого спільного. У нас є свої історичні традиції. Маємо їх впроваджувати і на законодавчому рівні. Вигук "Слава Україні" має довгу історію. Його використовували під час національно-визвольних змагань у ХХ воїни Української народної республіки, а пізніше і воїни УПА. Це наша військова традиція", – пояснює Романенко.

Окрім того, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ зауважив, що росіяни хочуть дискредитувати це вітання.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко доручив Міноборони розробити законопроект, який замінить військове вітання в ЗСУ радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" на "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Теги: Новини України Новини політики Історія Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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