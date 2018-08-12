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Почему приветствие "Слава Украине" очень важно для военных

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Приветствие "Слава Украине" важно для военных
Приветствие "Слава Украине" важно для военных / Фото из открытых источников

Предстоящее введение в Вооруженных силах нового приветствия "Слава Украине! Героям слава!" особенно важно для военнослужащих, ведь будет поднимать их боевой дух.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, передает Gazeta.ua.

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За годы войны многие осознали важность нашего государства. Военные защищают его от агрессора. Именно поэтому воинское приветствие должно заключаться в прославлении Украины. С другой стороны в ответе "Героям слава" мы отдаем дань уважения нашим защитникам, нашим героям. Замена приветствия также будет положительным психологическим и идеологическим фактором. Будет поднимать боевой дух бойцов,
– отметил генерал.

По его словам, сейчас украинцы четко понимают, кто для них враг.

"Не хотим иметь с ним ничего общего. У нас есть свои исторические традиции. Должны их внедрять и на законодательном уровне. Возглас "Слава Украине" имеет длинную историю. Его использовали во время национально-освободительной борьбы в ХХ воины Украинской народной республики, а позже и воины УПА. Это наша военная традиция", – объясняет Романенко.

Кроме того, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ отметил, что россияне хотят дискредитировать это приветствие.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко поручил Минобороны разработать законопроект, который заменит воинское приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здравия!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Теги: Новости Украины Новости политики История Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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