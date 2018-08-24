Вітання "Слава Україні": Кремль відзначився жовчним коментарем

Так званий офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що українська влада сьогодні намагається відбілити злочинне нацистське гасло "Слава Україні", зробивши його офіційним військовим вітанням.

Про це вона заявила під час традиційного брифінгу, передає прес-служба МЗС Росії.

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"Вважаємо, що це одна з найбільш зухвалих спроб української державної пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло, яке у багатьох в Україні та за її межами асоціюється з Українською повстанською армією (УПА), Степаном Бандерою та їхніми злочинами в роки Другої світової війни. Діяльність УПА, нагадаємо, рішенням Верховного Суду Російської Федерації від 17 листопада 2014 року є забороненою в Росії", – підкреслила Захарова.

На її та переконання Кремля, у Києві хочуть нібито дистанціювати лозунг "Слава Україні" від "незручного походження" та наповнити його новим позитивним змістом, щоб по всьому світу воно сприймалося виключно як прогресивне та максимально співзвучне глобальному порядку денному.

"Оскільки витоки своєї сучасної державності українські ідеологи виводять з козацтва, вони роблять спроби знайти аналоги шуканої фрази в традиційних козацьких вітаннях. При цьому зафіксованих і формалізованих козацьких вигуків жодне достовірне письмове джерело не зберегло. Всі, що згадуються, випадки – спогади періоду, коли ця фраза стала широко використовуватися вже поза козацького контексту", – додала вона.

Також представниця російського зовнішньополітичного відомства переконує, що є спроби дробити вищезазначену фразу та приписувати її авторство класикам української літератури – поетові Тарасу Шевченку та автору слів сучасного гімну України Павлу Чубинському, але, за її словами, "українським пропагандистам провести шукану аналогію ніяк не виходить".

"Безпосередньо ж коріння гасла "Слава Україні! Героям Слава!" є цілком очевидним – це натуральна калька з відомого німецького націонал-соціалістичного вітання. Крім однакової синтаксичної побудови, ці фрази побудовано за однаковим акцентологічним принципом", – стверджує Захарова.

Водночас вона переповіла українську історію у дусі кремлівської пропаганди, що вітання "Слава Україні" й за своїм вираженням повністю копією копіює німецький нацистський аналог, оскільки воїни УПА його виголошували, "піднімаючи випрямлену праву руки під кутом праворуч і трохи вище голови".

Хотіла б нагадати, що в роки війни цей нацистський клич використовувався в регулярних і іррегулярних українських націоналістичних збройних формуваннях, велика частина яких була лояльною рейху, частина організаційно входила в його збройні сили. У післявоєнний період традиція бандерівського вітання зберігалася та культивувалася бандпідпіллям на Західній Україні, а також тих бійців УПА, хто здався американським військам і доживають свій вік, врятувавшись таким чином від правосуддя на Заході. Саме з цього середовища й розповзалася апологетика гасла та спроби обілити його походження, а також відокремити український націоналізм від поваленого німецького та очистити його від злочинів, скоєних під впливом останнього, завдання максимум – перекласти відповідальність на нього,

– каже Захарова.

Крім того, представниця МЗС Росії розповіла про так звані "злочини" УПА – Львівський погром 1-3 липня 1941 року, коли було знищено кілька тисяч жителів, в основному євреїв; розстріли спільно з нацистами євреїв, українців, радянських військовополонених у Бабиному Яру під Києвом у 1941-1943 роках, а також разом з ними ліквідація єврейського гетто в Рівному у липні 1942 року, коли було знищено понад 5 тисяч осіб, знищення білоруського села Хатинь у березні 1943 року, "Волинська різанина" влітку-навесні 1943 року, коли було знищено кілька десятків тисяч поляків і кілька тисяч українців і каральні акції під час придушення Словацького національного повстання у 1944 році.

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"Ми вже неодноразово привертали увагу західних партнерів і міжнародних організацій, суспільно-політичних діячів до небезпечного зростання націоналістичних настроїв в Україні, а також до постійно повторюваних спроб перегляду підсумків Другої світової війни. Коли ми говоримо про підсумки та їхні перегляди – це не просто глобальні та тектонічні зрушення, документи, а ідеологія що розповзається, реабілітація, спроба надати офіційний статус тому, що ще 30-40 років було немислимим до озвучення. Ми закликаємо знову всіх тих, кому є небайдужою історія Другої світової війни, дати відповідну оцінку настільки волаючому прикладу героїзації нацистських посібників, їхніх привітань і символіки", – підсумувала Захарова.

Нагадаємо, на початку серпня Президент України Петро Порошенко анонсував, що патріотичне гасло "Слава Україні!" стане офіційним військовим вітанням Збройних сил України. Воно має замінити радянські "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" 23 числа під час урочистих заходів з нагоди Дня прапора воно пролунало вперше в рамках урочистої військової церемонії.



Додамо, що раніше з гаслом "Слава Україні" уже виникав скандал з інціативи Росії. Річ у тім, що після перемоги збірної Хорватії над командою агресора у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 2018 року колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!" Після цього ФІФА винесла попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом ФІФА все ж оштрафувала Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".