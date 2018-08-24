Від "Слава Україні!" ворогів корчить, як чортів від ладану, – Порошенко

Патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!" стає головним вітанням військових Збройних сил України і незабаром буде узаконене Верховною Радою.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час військового параду у Києві з нагоди 27-річчя незалежності України.

Читайте також: Вітання "Слава Україні": Кремль відзначився жовчним коментарем

Глава держави підкреслив, що на початку параду міністр оборони Степан Полторак вперше в історії вітав учасників словами "Слава Україні"".

Найміцнішими стають ті традиції, які народжуються в народі, які генеруються народом і людськими серцями, передаються з покоління в покоління. І серед наших символів є не лише прапор, не лише герб, не лише гімн, про які написано в Конституції України, але й національне гасло "Слава Україні! Героям слава!". Від нього ми відчуваємо колосальне піднесення, а наших ворогів корчить, як чортів від ладану,

– наголосив Порошенко.

За його словами, це привітання "саме увійшло в наше життя, а тепер настав час надати йому силу закону".

"Ось чому подаю до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів, згідно якого це гасло стане головним вітанням у Збройних Силах України", – додав Президент

Нагадаємо, на початку серпня Президент України Петро Порошенко анонсував, що патріотичне гасло "Слава Україні" стане офіційним військовим вітанням Збройних сил України. Воно замінить радянські "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!". 23 серпня під час урочистих заходів з нагоди Дня прапора воно пролунало вперше в рамках урочистої військової церемонії.