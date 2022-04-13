Сначала Песков расхвалил Медведчука за "взгляды"

В частности, спикер президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на "правильные" взгляды Медведчука, он не является гражданином России.

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Медведчук – депутат Рады, известный украинский политик, возглавлявший оппозиционную партию со своей позицией. И всегда выступал за мир и против войны, против расширения конфликта на Донбассе,

– отметил Песков.

Песков также возмутился, мол, если бы идеи Медведчука и идеи его партии учитывались в госполитике Украины, "никакой военной операции не было бы".

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Обмен, о котором с таким пылом заговорили деятели в Киеве, невозможен. Он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он — иностранный политический деятель,

– подчеркнул Песков.

Также кремлевский политик отметил, что якобы им неизвестна позиция Медведчука по поводу участия России в решении этой ситуации.

Как известно, вчера, 12 апреля, вечером СБУ удалось найти и задержать беглеца Виктора Медведчука. Тогда же Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кремлю обменять его на попавших в плен украинских защитников.

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