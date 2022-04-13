Спершу Пєсков розхвалив Медведчука за "погляди"
Зокрема, речник президента Росії Дмитро Пєсков російським ЗМІ наголосив, що попри "правильні" погляди Медведчука, він не є громадянином Росії.
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Медведчук – депутат Ради, відомий український політик, який очолював опозиційну партію зі своєю позицією. І завжди виступав за мир та проти війни, проти розширення конфлікту на Донбасі,
– зазначив Пєсков.
Пєсков також обурився, мовляв, якби ідеї Медведчука та ідеї його партії враховувалися у держполітиці України, "жодної військової операції не було б".
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Обмін, про який із запалом таким заговорили діячі у Києві, неможливий. Він не громадянин Росії і не має відношення до військової операції, він — іноземний політичний діяч,
– наголосив Пєсков.
Також кремлівський політик зазначив, що ніби їм невідома позиція Медведчука, щодо участі Росії у вирішенні цієї ситуації.
Як відомо, вчора, 12 квітня ввечері СБУ вдалось знайти та затримати втікача Віктора Медведчука. Тоді ж Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти його на українських захисників, які потрапили в полон.
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