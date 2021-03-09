В Кремле не видят пока необходимости создавать единую армию России и Беларуси
Россия пока не будет создавать совместную с Беларусью армию. Сейчас убеждены в Москве, для охраны границ хватает сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
Источник:24 канал
Таково мнение российского посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Его он озвучил в эфире телеканала РБК.
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Это хорошая фантазия, – посол России
Относительно выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно,
– убеждает Мезенцев.
Посол похвастался взаимоотношениями между Минобороны России и Беларуси, якобы, они готовы делиться всей информацией и совместно проводить учения.
Москва и Минск договорились о создании совместных военных центров
Отметим, что в начале марта Минск и Москва уже договорились о создании 3 совместных учебных центров для военных. Один из них будет расположен на территории Беларуси, два других – в России.
Также россияне и белорусы запланировали совместные учения, которые назвали "миротворческими". Они стартуют с 9 марта и продлятся до 20. Тренироваться военные будут в Ульяновской и Минской областях.
Что такое ОДКБ?Это Организация Договора о коллективной безопасности. В военно-политическую организацию входят такие страны, как Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Согласно договору, страны должны совместно противостоять военным угрозам, а также региональным вызовам.
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