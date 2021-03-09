Россия пока не будет создавать совместную с Беларусью армию. Сейчас убеждены в Москве, для охраны границ хватает сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Таково мнение российского посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Его он озвучил в эфире телеканала РБК.

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Это хорошая фантазия, – посол России

Относительно выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно,

– убеждает Мезенцев.

Посол похвастался взаимоотношениями между Минобороны России и Беларуси, якобы, они готовы делиться всей информацией и совместно проводить учения.

Москва и Минск договорились о создании совместных военных центров

Отметим, что в начале марта Минск и Москва уже договорились о создании 3 совместных учебных центров для военных. Один из них будет расположен на территории Беларуси, два других – в России.

Также россияне и белорусы запланировали совместные учения, которые назвали "миротворческими". Они стартуют с 9 марта и продлятся до 20. Тренироваться военные будут в Ульяновской и Минской областях.