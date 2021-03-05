Россия и Беларусь 3 марта договорились о создании 3 учебных центров для совместной подготовки военных. Один из них будет базироваться в Беларуси, остальные 2 – в России.

Соответствующее соглашение заключили министры обороны стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин во время переговоров в Москве. Чиновники, в частности, обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год.

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Центры для совместной подготовки военных: детали

Россия. Их разместят в Нижегородской и Калининградской областях.

Их разместят в Нижегородской и Калининградской областях. Беларусь. Создадут в Гродненской области.

Другие вопросы, которые обсудили Шойгу и Хренин

Совместные стратегические учения "Запад-2021".

Работа совместной системы противовоздушной обороны России и Беларуси.

Что известно о "Западе-2021"? Эти учения планируют провести с 10 по 16 сентября 2021 года на территории России и Беларуси. По данным белорусского Минобороны, в основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".

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Военное сотрудничество России и Беларуси: громкие предварительные события