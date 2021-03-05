Учебные центры и стратегические учения: Россия и Беларусь обсудили военное сотрудничество
Россия и Беларусь 3 марта договорились о создании 3 учебных центров для совместной подготовки военных. Один из них будет базироваться в Беларуси, остальные 2 – в России.
Источник:Интерфакс
Соответствующее соглашение заключили министры обороны стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин во время переговоров в Москве. Чиновники, в частности, обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год.
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Центры для совместной подготовки военных: детали
- Россия. Их разместят в Нижегородской и Калининградской областях.
- Беларусь. Создадут в Гродненской области.
Другие вопросы, которые обсудили Шойгу и Хренин
- Совместные стратегические учения "Запад-2021".
- Работа совместной системы противовоздушной обороны России и Беларуси.
Что известно о "Западе-2021"?Эти учения планируют провести с 10 по 16 сентября 2021 года на территории России и Беларуси. По данным белорусского Минобороны, в основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".
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Военное сотрудничество России и Беларуси: громкие предварительные события
- В Беларуси с 1995 года размещены 2 российских военных объекта. Это 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга". Последняя работает в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.
- С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск. В 2017 году сообщали, что сюда входят вооруженные силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России.
- Также у России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны. В январе была информация, что Беларусь планирует заключить контракт с Россией по поставкам систем ПВО. Речь идет о комплексе дальнего действия С-400 "Триумф" и комплексе ближнего действия "Панцирь-С".
- Сейчас Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ.
- В сентябре 2020 года Россия направила в Белоруссию на учения "Славянское братство-2020" 3 батальона десантников. К маневрам Россия привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Учения прошли на фоне многотысячных акций протеста.
- В октябре на заседании совместной коллегии военных ведомств обеих стран Шойгу заявил о новых угрозах безопасности из-за действий НАТО.
- В начале марта самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко отмечал, что считает целесообразным, чтобы в Беларуси базировались российские самолеты для совместного дежурства.
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