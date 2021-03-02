Лукашенко не исключил возможность размещения военных самолетов России в Беларуси
Александр Лукашенко не против размещения на территории Беларуси российских военных самолетов. Самопровозглашенный президент Беларуси хочет, чтобы суда использовали как российские, так и белорусские военные.
Источник:Пресс-служба Александра Лукашенко
В то же время Лукашенко отметил, что в 2014 году во время проведения Чемпионата мира по хоккею – российские самолеты находились в Беларуси для совместного дежурства. Он убежден, что соответствующий опыт можно использовать в дальнейшем.
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"Дайте нам эти самолеты, но на них, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе", – заявил Лукашенко на совещании по белорусско-российскому партнерству в военной сфере.
Лукашенко обсуждал вопрос о самолетах с Путиным
Недавно, по словам самопровозглашенного президента Беларуси, на его переговорах с президентом России Владимиром Путиным – вопрос размещения российских военных самолетов на территории страны был "самым широким".
Отторжения у президента России я не нашел,
– сказал Лукашенко.
Он добавил, что в случае размещения соответствующих самолетов на базах Беларуси – "надо просить к ним и вооружение".
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