Теперь еще и генерал-майор: Лукашенко присвоил сыну новое звание
Виктор Лукашенко получил звание генерал-майора запаса. Его присвоил ему отец, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.
Заметим, что накануне белорусский диктатор покинул пост руководителя Олимпийского комитета Беларуси и отдал это кресло Виктору.
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Лукашенко 1 марта подписал ряд указов о присвоении специальных и воинских званий. В частности предоставил очередное звание своему 45-летнему сыну Виктору, а именно генерал-майора запаса.
Что известно о Викторе Лукашенко
Данные из "Википедии"
- Виктор Лукашенко ранее служил в спецподразделении пограничных войск в Минске в звании капитана.
- В 1999 году окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета.
- Работал в белорусском МИДе в должности третьего секретаря и советника в отделе Западной Европы.
- Занимал должность начальника отдела внешнеэкономических связей УП"НИИ средств автоматизации".
- С января 2007 года Виктор Лукашенко входит в Совет Безопасности Республики Беларусь.
- 6 ноября 2020 года против него, как и против ряда белорусских чиновников, ввел санкции ЕС.
- Впоследствии Евросоюз продлил ограничения в отношении окружения Лукашенко до 2022 года.
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