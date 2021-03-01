Виктор Лукашенко получил звание генерал-майора запаса. Его присвоил ему отец, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.

Заметим, что накануне белорусский диктатор покинул пост руководителя Олимпийского комитета Беларуси и отдал это кресло Виктору.

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Лукашенко 1 марта подписал ряд указов о присвоении специальных и воинских званий. В частности предоставил очередное звание своему 45-летнему сыну Виктору, а именно генерал-майора запаса.

Справка. Ранее Лукашенко заверил, что ни один из его сыновей не будет следующим президентом Беларуси. Перед этим он уволил старшего сына Виктора с должности своего помощника.

Что известно о Викторе Лукашенко

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