Владимир Зеленский с самого начала выглядел очень современным и демократичным президентом. Об этом в интервью российским пропагандистам рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кстати Россия обиделась, что ее называют стороной конфликта на Донбассе

"Зеленский давит на оппонентов"

В Кремле отмечают: есть несколько моментов, из-за которых проведение встречи усложняется. Во-первых, из-за того, что якобы Киев не выполняет Минских договоренностей. К тому же Россия не признает себя участницей конфликта на Донбассе и признать не собирается. А этого от нее требует Украина.

Во-вторых, Кремлю не нравятся поступки Зеленского, хоть поначалу он казался современным и демократичным. Однако, президент Украины хочет избавиться от оппонентов и открывает против них уголовные дела. Очевидно, речь идет о куме Путина – Викторе Медведчуке.

Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократический президент... и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов,

– сказал Песков.

Неудачное поведение Зеленского

Комментируя, что не так с Зеленским, Песков согласился с критикой по поводу поведения главы Украины на саммите нормандской четверки в декабре 2019 года. Речь идет о том, что Зеленский выбрал не ту мимику.

Реакция (во время выступления Путина – ТАСС) действительно была неудачной. Наверное, это нужно признать,

– сказал Песков.



Мимика Зеленского не понравилась России / Фото с QHA

Встреча Путина и Зеленского: коротко