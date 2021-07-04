Владимир Зеленский с самого начала выглядел очень современным и демократичным президентом. Об этом в интервью российским пропагандистам рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Кстати Россия обиделась, что ее называют стороной конфликта на Донбассе
"Зеленский давит на оппонентов"
В Кремле отмечают: есть несколько моментов, из-за которых проведение встречи усложняется. Во-первых, из-за того, что якобы Киев не выполняет Минских договоренностей. К тому же Россия не признает себя участницей конфликта на Донбассе и признать не собирается. А этого от нее требует Украина.
Во-вторых, Кремлю не нравятся поступки Зеленского, хоть поначалу он казался современным и демократичным. Однако, президент Украины хочет избавиться от оппонентов и открывает против них уголовные дела. Очевидно, речь идет о куме Путина – Викторе Медведчуке.
Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократический президент... и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов,
– сказал Песков.
Неудачное поведение Зеленского
Комментируя, что не так с Зеленским, Песков согласился с критикой по поводу поведения главы Украины на саммите нормандской четверки в декабре 2019 года. Речь идет о том, что Зеленский выбрал не ту мимику.
Реакция (во время выступления Путина – ТАСС) действительно была неудачной. Наверное, это нужно признать,
– сказал Песков.
Мимика Зеленского не понравилась России / Фото с QHA
Встреча Путина и Зеленского: коротко
- В апреле президент Зеленский предложил главе Кремля встретиться в любой точке Донбасса.
- Путин в ответ на приглашение посоветовал президенту Украины провести встречу не с ним, а с боевиками.
- Впоследствии в интервью глава Кремля отметил, что разговаривать с украинским президентом нет смысла. Даже приблизительных тем глава государства-агрессора назвать не может.