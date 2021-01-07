Виктор Медведчук, который является кумом российского президента Владимира Путина, подает себя в Украине как куратор вопросов с Москвой. Как его между тем воспринимают в Кремле – читайте далее.

Россия видит Медведчука таким же, как и тех, кто отвечал за отравление Навального – еще одним помощником Путина. Об этом российский журналист Сакен Аймурзаев рассказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

Интересно Новости от кума: у Путина рассказали, кто им рассказывает об Украине

Мол, за все, что происходит по указаниям Кремля, отвечает конкретный человек. Каждый чиновник в России и даже церковь – все исполняют желания президента, подчеркнул Аймурзаев.

Медведчук – аккуратный. Но с точки зрения логики спецслужб все его начинания до сих пор завершались "диким распилом бюджета" и не очень хорошим результатом, даже для него,

– отметил журналист.

"Ну уж доверили, то он этим и занимается ("украинским вопросом" – 24 канал). Как я сейчас понимаю, даже больше чем Козак. Хотя казалось, что за это будет отвечать именно Козак", – добавил россиянин.

И объяснил, что замглавы администрации Путина Дмитрий Козак находился в окружении Путина очень долго. Сначала занимался вопросом Приднестровья, потом ему "отдали" Донбасс и Украину.

"Никаких результатов мы не увидели, поэтому Медведчук как был, так и есть. Сейчас он, например, вакцину хочет возить из России", – отметил журналист Аймурзаев.

Важно! Украинская власть не рассматривает вопрос закупки российской вакцины от COVID-19. Так как она даже не прошла необходимых этапов испытаний.