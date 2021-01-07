Віктор Медведчук, який є кумом російського президента Володимира Путіна, подає себе в Україні як куратор питань з Москвою. Як його натомість сприймають у Кремлі – читайте далі.

Росія бачить Медведчука таким же, як і тих, хто відповідав за отруєння Навального – ще одним помічником Путіна. Про це російський журналіст Сакен Аймурзаєв розповів в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

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Мовляв, за все, що відбувається з вказівки Кремля, відповідає конкретна людина. Кожен посадовець у Росії та навіть церква – всі виконують бажання президента, наголосив Аймурзаєв.

Медведчук – акуратний. Але з точки зору логіки спецслужб всі його починання досі завершувалися "диким розпилюванням бюджету" і не дуже хорошим результатом, навіть для нього,

– зазначив журналіст.

"Ну вже довірили, то він цим і займається ("українським питанням" – 24 канал). Як я зараз розумію, навіть більше ніж Козак. Хоча здавалося, що за це відповідатиме саме Козак", – додав росіянин.

Й пояснив, що заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак перебував у оточенні Путіна дуже довго. Спочатку займався питанням Придністров'я, потім йому "віддали" Донбас та Україну.

"Ніяких результатів ми не побачили, тому Медведчук як був, так і є. Зараз він, наприклад, вакцину хоче возити з Росії", – зауважив журналіст Аймурзаєв.

Важливо! Українська влада не розглядає питання закупівлі російської вакцини від COVID-19. Адже вона навіть не пройшла необхідних етапів випробувань.