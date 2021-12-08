Ответное заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "реинкарнация Советского Союза" невозможна.

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Спикер Путина подчеркнул, что Нуланд прекрасно разбирается как в российской тематике, так и во всех нюансах постсоветского пространства. "Поэтому я убежден, что она, как и мы, как другие специалисты, понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", – отметил чиновник.

Что говорят у Путина

В Кремле попытались объяснить, что сейчас происходит на территории бывшего СССР. Песков утверждает, что существуют "интеграционные процессы с разной скоростью развития". Он уточнил, что подразумевает такие объединения как СНГ, "ЕврАзЭс" и Союзное государство России и Беларуси. В то же время заверил, что ни одно из них не является попыткой относить Советский Союз.

На пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства.

– подчеркнул Песков.

Он добавил, что на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Впрочем, такие заявления на фоне российской агрессии против Украины звучат, по меньшей мере, не убедительно.

Нуланд высказалась о Путине

Нуланд убеждена, что Путин рассматривает Украину и другие государства, когда-то входившие в состав СССР как зону своего влияния. По ее мнению, не исключено, что политик хотел бы войти в историю, возродить Советский Союз. "А после кто знает, будет ли его аппетит доволен, или он решит пойти дальше", – отметила чиновница. При этом она подчеркнула, что США и Евросоюз готовы противостоять российским агрессиям. Впрочем, глава Кремля, вероятно, это недооценивает.

Обратите внимание! В США до сих пор не знают, решил ли Путин снова напасть на Украину. Глава Кремля не раскрыл своих намерений во время разговора с Байденом.

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