В Кремле отреагировали на предложение сменить площадку переговоров для ТКГ
В России говорят, что пока ничего не знают о намерениях Украины перенести из Минска площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы. В Кремле заявили, что нужна позиция двух сторон.
Источник:ТАСС
В Москве не понимают, насколько официальной является позиция Украины об отказе проводить заседания ТКГ в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Важно Украина будет искать другой город: ТКГ после карантина не будет заседать в Минске
Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет,
– сказал Песков.
Что этому предшествовало
- Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что для офлайн-встреч ТКГ после карантина будут искать новый город.
- В Минске проводить заседания не хотят из-за враждебной риторики Беларуси в сторону Украины.
- Кроме того, Беларусь находится под влиянием России, поэтому Украина не имеет доверия к этой территории".
Отметим, о смене переговорной площадки заговорили не впервые. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук высказал такое мнение еще в августе 2020 года, когда в Беларуси вспыхнули протесты. Политик предлагал заменить Минск Веной.
Впоследствии Кравчук поднял эту тему и в декабре.
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