В России говорят, что пока ничего не знают о намерениях Украины перенести из Минска площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы. В Кремле заявили, что нужна позиция двух сторон.

В Москве не понимают, насколько официальной является позиция Украины об отказе проводить заседания ТКГ в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Важно Украина будет искать другой город: ТКГ после карантина не будет заседать в Минске

Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет,

– сказал Песков.

Что этому предшествовало

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что для офлайн-встреч ТКГ после карантина будут искать новый город.

В Минске проводить заседания не хотят из-за враждебной риторики Беларуси в сторону Украины.

Кроме того, Беларусь находится под влиянием России, поэтому Украина не имеет доверия к этой территории".

Отметим, о смене переговорной площадки заговорили не впервые. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук высказал такое мнение еще в августе 2020 года, когда в Беларуси вспыхнули протесты. Политик предлагал заменить Минск Веной.

Впоследствии Кравчук поднял эту тему и в декабре.