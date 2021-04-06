В Росії кажуть, що поки нічого не знають про наміри України перенести з Мінська майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи. У Кремлі заявили, що потрібна позиція двох сторін.

У Москві не розуміють, наскільки офіційною є позиція України про відмову проводити засідання ТКГ в Мінську. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Важливо Україна шукатиме інше місто: ТКГ після карантину не засідатиме у Мінську

Але група є тристоронньою, тому тут необхідно буде виробити позицію ще двох сторін, а поки якоїсь позиції на цей рахунок немає,

– сказав Пєсков.

Що цьому передувало Віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що для офлайн-зустрічей ТКГ після карантину шукатимуть нове місто.

У Мінську проводити засідання не хочуть через ворожу риторику Білорусі у бік України.

Крім того, Білорусь перебуває під впливом Росії, тож Україна "не має довіри до цієї території".

Зауважимо, про зміну переговорного майданчика заговорили не вперше. Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук висловив таку думку ще у серпні 2020 року, коли в Білорусі спалахнули протести. Політик пропонував замінити Мінськ Віднем.

Згодом Кравчук підняв цю тему й у грудні.