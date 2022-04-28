В Кремле прекрасно понимают, что Лукашенко – очень паршивый союзник, – интервью с экспертом

В последнее время Минск снова начал дистанцироваться от России в своем внешнеполитическом поведении. Очевидно, что, видя, как Кремль с оглушительным треском проваливает задачи по демонтажу власти в Киеве, Лукашенко снова пытается играть в многовекторность.

В то же время внутри Беларуси диктаторский режим продолжает внедрять все новые и новые притеснения против инакомыслящих. О внутренних репрессиях и внешней показательной оттепели режима в Беларуси, казахстанском сценарии для Минска и тайне письма Макея – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко.

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Путин продолжит поддержку Лукашенко?

Как на маневры Лукашенко смотрят в Москву?

Для России это, я думаю, не секрет. Им известно о склонности Минска к геополитическому маневрированию. Оно происходит уже не первый год. Вспомнить хотя бы промежуток с 2015 по 2019 годы, когда для Беларуси было все гораздо лучше в этом плане.

Можейко объяснил, в какую игру играет Беларусь / Фото из личного архива эксперта

В Кремле прекрасно понимают, что Лукашенко очень паршивый и ненадежный союзник. А лучшего у них нет. Но так же россияне понимают, что вернуться к прежней модели отношений с Западом белорусскому самодержцу уже никак не удастся. Поэтому, с одной стороны, Путин минимально будет и дальше поддерживать режим Лукашенко, не давая таким образом провести политический транзит и разморозить отношения с Западом.

С другой стороны, Россия заинтересована в том, чтобы оставить какое-то количество своих войск на территории Беларуси, чтобы лишать Лукашенко внешнеполитической субъектности.

Подобные движения белорусской стороны для России не секрет. Она знает, как поступать в подобных ситуациях.

Прокомментируйте обнародованные самим ГУР документы о военном вторжении в Беларусь, которое планировалось на 2020 год.

Ну наконец-то, согласно мему, кто-то показал, откуда на Беларусь готовилось нападение. В Беларуси все прекрасно понимают, что российская угроза была и есть. Ни для кого не секрет, что при любой смене белорусской власти всегда будет опасение того, как отреагирует Россия. Вмешается она или нет.

Это, собственно, то, благодаря чему Лукашенко удалось пройти 2015 год, когда были позапрошлые президентские выборы. Именно потому, что вся его предвыборная стратегия основывалась на том, что нужно выбирать либо его, либо Путина на танке.

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Тогда многие даже из искренних противников Лукашенко сделали логичный выбор в его пользу. Мол, давайте, еще чуть-чуть Лукашенко пусть побудет. Он реально лучше, чем Путин на танке. Тогда люди не протестовали по понятным причинам.

К позапрошлому году стало очевидно, что опыт Крыма никуда не делся, как угроза со стороны Путина.

В белорусском обществе было понимание, что угроза российского вмешательства сохранялась и в 2020 году. Тогда белорусы сказали, что нет, мы не готовы терпеть дальше, будем протестовать. Понимая все опасности.

В то время среди белорусской оппозиции было осознание того, что категорическую антироссийскую позицию занимать нельзя, учитывая высокую вероятность как раз этого российского вторжения. Главным было свергнуть режим Лукашенко.

Они делали ставку на то, чтобы убедить Путина в собственной безвредности для России, чтобы тот не думал нападать, потому что у Москвы действительно были такие планы на случай силового развития протестов.

Чем отличается статус сообщника агрессора от стороны конфликта?

Есть доклад ОБСЕ, в котором констатируется то, что Беларусь не является стороной конфликта. Главная идея здесь в том, нет никаких белорусских официальных лиц, которые принимают решения, влияющие на войну. Такие лица есть только в России и Украине.

Соответственно, если в стране нет фигур, которые влияют на войну своими решениями, то эта страна не сторона, а сообщник. Это как в уголовном преступлении. Есть преступник, а есть его сообщник, который предоставляет ему свое имущество для совершения преступления.

Внутрибелорусские репрессии

Вадим, в чем причина допроса главреда газеты "Новое время"?

Сложно сказать, в чем заключаются претензии именно к Оксане Колб (главная редактор с 2015 года – 24 канал).

В целом, репрессии против независимых медиа, они всегда имели место в той или иной степени. Но в последние годы, после выборов 2020 года, и последующих протестов и волн полицейского насилия, не прекращаются репрессии, в том числе и против журналистов.

Десятки из них прямо сейчас заключены в тюрьмах. Некоторым только предъявляют обвинения, кого-то уже осудили.

Сейчас фактически освещение какой-то уличной акции на судебном уровне приравнивается к участию в ней. Более того, чуть ли не в организации этой манифестации. Мол, ты вел стрим, что-то показывал, а значит, ты всех и организовывал, чтобы сюда приходили. Так что ты и есть организатор. Вот такая логика.

Буквально неделю назад развернули репрессивную кампанию против независимых профсоюзов. Были все эти обыски и маски-шоу в офисах.

Поэтому да, продолжаются такие зачистки. Приходят к тем, до кого могут дотянуться. Большинство правозащитников, независимых журналистов и разных активистов, которые понимали, что репрессии, скорее всего, завтра могут затронуть и их, из Беларуси уехали. А поскольку притеснения только усиливаются, то, соответственно, нужно искать новых врагов народа. Вот и приходят за теми, кто еще остался.

В чем суть "дела ортопедов"? Это часть того же процесса поиска новых антигосударственных элементов?

Сами эти обвинения очень хорошо укладываются в канву белорусской пропаганды. Там речь идет о "заговоре" и имплантации импортных протезов, а это плохо с точки зрения обвинения. Такими своими действиями врачи, казалось бы, мешают проводить политику импортозамещения.

Кроме того, действуя таким образом специалисты отказываются поддерживать отечественного производителя протезов. Нашлось место и для инкриминирования обвиняемым коррупции.

Об этом деле в последнее время часто говорят на белорусском телевидении. Рассказывают о взятках и так далее. При этом никто не заинтересован в проведении честного расследования ситуации на предмет коррупционной составляющей.

Что характерно, от всех фигурантов требуют покаяться в содеянном и возместить взятый с "потолка" ущерб. Только после этого им разрешат выйти на свободу. Такое вот вымогательство на государственном уровне.

Геополитические маневры Лукашенко

Раскройте секрет "письма Макея"...

Смотрите, в принципе внешняя политика Лукашенко на протяжении многих лет была выстроена на очень понятной схеме балансирования между Западом и Востоком. Суть ее в том, чтобы представлять Европе тезисы о российской угрозе, которая вырастет в случае ухода белорусского диктатора от дел. А поскольку ЕС такое не нужно, он должен дружить с Минском.

России же наоборот рассказывать, что мы вместе: ОДКБ, Союзное Государство и т.д. Как говорил сам Лукашенко: "Будем вместе гнить в окопах, противодействуя НАТО". Вот потому нас и поддерживайте.

Так вот, подавая Западу и Востоку угрозу одного для другого, белорусский деспот радостно держался у власти все эти годы. Конечно, в последние 2 года у него с этим огромная проблема. Все это время западный вектор политики заморожен. После этих событий его никто президентом больше не признает. Ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, ни в Киеве.

После 24 февраля давление на него многократно выросло. Лукашенко отказываются воспринимать самостоятельной фигурой. В такой ситуации им утрачена вся внешнеполитическая субъектность, что для хозяина Минска неприемлемо. Он очень любит власть. В том числе и внешнеполитическое ее измерение.

При условии, что Лукашенко лишен возможности балансировать, у него исчезает альтернатива Кремлю. Соответственно, и способность получать от последнего какие-то хорошие условия, серьезную поддержку.

В такой ситуации очень нужно как-то разморозить западное направление. А для этого нужно если не остановить войну, то как минимум вывести с белорусской территории все российские войска. Правда, не очень понятно, кто вообще мог бы верифицировать уход россиян.

Кроме этого, надо бы выпустить политзаключенных, количество которых вместо того, чтобы уменьшаться, только растет. В общем по политическим мотивам сегодня заключены около 1200 человек. Это больше даже, чем в России, больше, чем было в Советском Союзе в 80-е годы.

И, конечно, нужен политический транзит, то есть смена власти. Пускай даже не такой, в результате которого завтра президентом станет Тихановская. Вообще любая другая фамилия на этом посту, кроме Лукашенко. И это было бы хорошо.

На это Лукашенко пойти не может. Возможно, за исключением вывода российских войск. У него все равно так или иначе нет ресурсов управлять ими. Следовательно, о разморозке западного вектора речи быть не может.

Отсюда и смешные попытки предпринимать шаги навстречу западным странам через освобождение отдельных политических заключенных, на месяц внезапно снова введен безвиз для граждан Литвы и Латвии.

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Правда, после того, как ЕС запретил белорусским и российским фурам находиться у себя на территории, Минск принял ответные меры, запретив въезд автомобилям на европейских номерах. Теперь не очень понятно, как этот безвиз реализовывать.

В эту же копилку идет это письмо Макея, которое звучит очень смешно и вызвало у западных дипломатов удивление. Там написано просто "давайте с нами дружите, а что мы вам вместо этого? А ничего!".

Так договоренности не заключаются на таком уровне. Единственный ответ, которого добился Лукашенко от Запада – это слив этого письма в СМИ. Оттуда мы его, собственно, и читаем.

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