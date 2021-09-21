Именно вопрос доверия между Вашингтоном и Брюсселем поставлен на карту. Подготовка соглашения между США, Великобританией и Австралией по противостоянию угрозам в тихоокеанском регионе со стороны Китая продолжалась 18 месяцев.

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Существует ли прозрачность в отношениях союзников

В то же время не проводилось никаких консультаций с Евросоюзом – главным партнером Штатов на мировой арене. И это ставит под вопрос прозрачность в отношениях давних союзников.

"Есть много вопросов, на которые нам нужны ответы. Отношение к одному из наших членов оказалось неприемлемым, поэтому мы хотим выяснить, что произошло и почему", – резюмировала глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен.

Нам нужна ясность, прежде чем вернуться к отношениям в обычном режиме,

– добавила она.

Под вопросом оказалось и единство союзников в рамках НАТО. Ведь согласно договору, Австралия, которая не владеет ядерным оружием, с помощью Штатов построит собственный подводный атомный флот.

Позиция Франции

Это изменит ядерный статус в тихоокеанском регионе. Во Франции там есть заморские территории и свои военные базы. В Париже убеждены, что вопрос безопасности региона должны были обсудить и с ними.

Франция уже подала запрос на пересмотр стратегических основ НАТО. Пока в штаб-квартире альянса не отреагировали. Между тем в Вашингтоне заверили, что Франция остается важным партнером.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Джо Байден позвонит президенту Эммануэлю Макрону в ближайшее время. Там ожидают, что он подтвердит приверженность продолжению сотрудничества.

Китай – вызов для США

Конечно одним из главных вызовов на мировой арене для США сейчас является Китай и его экономическая и политическая экспансия. За противостоянием подавлению прав человека и загрязнению китайскими производителями окружающей среды, скрывается стремление избавиться от большого экономического соперника.

Уже сейчас объем китайского ВВП вдвое больше американского. Рынок фармацевтики США по некоторым позициям на 80% зависит от поставок из Китая. Поднебесная обладает 47% внешнего государственного долга США.

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Все это очевидно беспокоит Белый дом. Так же как и постепенное вытеснение американских товаров с азиатских рынков. Поэтому Вашингтон начал собирать антикитайскую коалицию из ближайших союзников в англосаксонском мире.

Как объяснил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, для Соединенных Штатов важно будет строить новые оборонные границы вокруг возможных зон экспансии со стороны Китая.

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Позиция Европы не вполне совпадает с США

При этом позиция Европы не совсем совпадает с позицией США в вопросах противостояния Китая. Брюссель готов вместе с Вашингтоном добиваться от Пекина соблюдения прав человека и большего сотрудничества в борьбе с изменениями климата.

Однако не готов к экономическому противостоянию, наоборот – очень заинтересован в большом китайском рынке. Там охотно покупают европейские автомобили, лекарства и те же французские вина. И Вашингтон пока не знает, как привлечь Европу еще и в экономической оппозиции Китаю.

Для них это был просто шаг к налаживанию антикитайской системы, антикитайской коалиции. И, возможно, поэтому европейская реакция так их удивила и поймала на горячем,

– заявил эксперт Совета внешней политики "Украинскаяпризма" Александр Краев.

Взамен в Кремле кризис на Западе наоборот вызвал вздох облегчения. По словам Краева, для России главная польза – это ситуация нестабильности, в которой Кремль привык работать.

"Их политика основана на подыскивании выгодного момента, когда их оппоненты расколоты, когда их оппоненты не готовы оперативно реагировать на их агрессию, на их провокации", – добавил он.

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Как следует действовать Украине

А Украине стоит задуматься. Ведь прямо сейчас на карте мира происходит переформатирование союзов и нам необходимо определиться, куда мы будем двигаться и какие силы поддерживать, чтобы не остаться без партнеров в противостоянии с Россией.

Один из уроков для Украины с этим новым соглашением между Соединенными Штатами и Австралией – это то, что мир становится намного рациональнее, – отметил Попов.

По его мнению, во внешней политике Украины нужно переходить от романтизма, от наивной веры в пафосные заявления к более жесткому прагматизму.

Евросоюз зависит от США

И все же о полном расколе на Западе пока не говорится. Евросоюз зависит от США в вопросах безопасности. Так же Вашингтону нужна поддержка Брюсселя в противостоянии с Китаем. А история доказывает, что в конечном итоге из таких кризисов западные партнеры выходят еще крепче.