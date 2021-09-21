Саме питання довіри між Вашингтоном і Брюсселем поставлено на карту. Підготовка угоди між США, Великою Британією і Австралією щодо протистояння загрозам у тихоокеанському регіоні з боку Китаю тривала 18 місяців.

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Чи існує прозорість у стосунках союзників

Водночас не проводилося жодних консультацій з Євросоюзом – головним партнером Штатів на світовій арені. І це ставить під питання прозорість у стосунках давніх союзників.

"Є багато питань, на які нам потрібні відповіді. Ставлення до одного з наших членів виявилося неприйнятним, відтак ми хочемо з'ясувати, що сталося і чому", – резюмувала глава Єврокомісії Урсула фон ден Ляєн.

Нам потрібна ясність, перш ніж повернутися до відносин у звичайному режимі,

– додала вона.

Під питанням опинилася і єдність союзників в рамках НАТО. Адже згідно з угодою, Австралія, яка не володіє ядерною зброєю, за допомогою Штатів збудує власний підводний атомний флот.

Позиція Франції

Це змінить ядерний статус в тихоокеанському регіоні. У Франції там є заморські території і свої військові бази. У Парижі переконані, що питання безпеки регіону повинні були обговорити і з ними.

Франція вже подала запит на перегляд стратегічних основ НАТО. Поки в штаб-квартирі Альянсу не відреагували. Тим часом у Вашингтоні запевнили, що Франція залишається важливим партнером.

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За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Джо Байден подзвонить президенту Еммануелю Макрону найближчим часом. Там очікують, що він підтвердить відданість продовженню співпраці.

Китай – виклик для США

Звісно одним з головних викликів на світовій арені для США зараз є Китай і його економічна та політична експансія. За протистоянням придушенню прав людини та забрудненню китайськими виробниками довкілля, насправді криється прагнення позбутися великого економічного суперника.

Вже зараз об'єм китайського ВВП вдвічі більший за американський. Ринок фармацевтики США по деяких позиціях на 80% залежить від поставок з Китаю. Піднебесна володіє 47% зовнішнього державного боргу США.

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Все це вочевидь непокоїть Білий дім. Так само як і поступове витіснення американських товарів з азійських ринків. Відтак Вашингтон почав збирати антикитайську коаліцію з найближчих союзників в англосаксонському світі.

Як пояснив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов, для Сполучених Штатів важливо буде будувати нові безпекові кордони навколо можливих зон експансії з боку Китаю.

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Позиція Європи не цілком збігається з США

При цьому позиція Європи не зовсім збігається з позицією США у питаннях протистояння Китаю. Брюссель готовий разом із Вашингтоном домагатися від Пекіна дотримання прав людини та більшої співпраці у боротьбі зі змінами клімату.

Однак не готовий до економічного протистояння, навпаки – дуже зацікавлений у великому китайському ринку. Там охоче купують європейські автомобілі, ліки і ті ж французькі вина. І Вашингтон поки не знає, як залучити Європу ще й до економічної опозиції Китаю.

Для них це був просто крок до налагодження антикитайської системи, антикитайської коаліції. І, можливо, тому європейська реакція так їх здивувала і спіймала на гарячому,

– заявив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Натомість у Кремлі криза на Заході навпаки викликала подих полегшення. За словами Краєва, для Росії головна користь – це ситуація нестабільності, в якій Кремль звик працювати.

"Їх політика заснована на підшукуванні найвигіднішого моменту, коли їх опоненти розколоті, коли їх опоненти не готові оперативно реагувати на їх агресію, на їх провокації", – додав він.

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Як варто діяти Україні

А Україні варто замислитися. Адже просто зараз на мапі світу відбувається переформатування союзів і нам необхідно визначитися, куди ми будемо рухатися і які сили підтримувати, щоби не залишитися без партнерів у протистоянні з Росією.

Один з уроків для України із цієї нової угоди між Сполученими Штатами і Австралією – це те, що світ стає набагато раціональнішим, – наголосив Попов.

На його думку, у зовнішній політиці України треба переходити від романтизму, від наївної віри в пафосні заяви до більш жорсткого прагматизму.

Євросоюз залежить від США

Та все ж таки про повний розкол на Заході поки не мовиться. Євросоюз залежить від США у безпекових питаннях. Так само Вашингтону потрібна підтримка Брюсселя у протистоянні з Китаєм. А історія доводить, що зрештою з таких криз західні партнери виходять ще міцнішими.