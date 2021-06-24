Владимир Путин положительно относится к инициативам по такому диалогу. Якобы, является сторонником. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кстати Меркель: Евросоюз должен искать прямые контакты с Россией и Путиным

Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой,

– утверждает Песков.

Что говорила Меркель

Канцлер 24 июня выступила с правительственным заявлением в Бундестаге.

Она говорила о необходимости диалога с Путиным. Кроме того, политик хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

Меркель сказала, что недостаточно, чтобы президент США поговорил с Путиным. Она приветствует это, но ЕС также должен создавать площадки для диалога.

Реакция Украины

В Украине уже дали ответ на заявления Меркель. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что идея проведения саммита между Евросоюзом и Россией является отклонением от санкций. По его словам, это может быть опасно.

Обратите внимание! Ранее газета Financial Times писала, что Меркель предложила пригласить Путина на саммит ЕС. Французский лидер Эммануэль Макрон даже поддержал это.