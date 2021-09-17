Рупор Кремля считает целесообразным участие США в переговорах по Донбассу. Поскольку, как гласит главный тезис российской пропаганды, "именно Вашингтон руководит Киевом".

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Аргументы Кремля

Дмитрий Песков считает, что участие США в переговорах по Донбассу может заставить Украину выполнять Минские договоренности. В то же время спикер Владимира Путина не упомянул, что должен заставить Россию выполнять упомянутые соглашения.

Насколько мы понимаем, США имеют влияние, существенное влияние на то, что происходит в Киеве. И США обладают существенным влиянием на принимаемые решения. Я имею в виду решение украинского руководства,

– заявил Песков.

Однако, по словам рупора Кремля, США до сих пор никак не повлияли на Украину в этом вопросе.

Этому заявлению есть объяснение

Несмотря на весь цинизм заявления Дмитрия Пескова, этому есть логичное объяснение. Сейчас США готовят визит в Россию заместителя Госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд. Вероятно это произойдет в ноябре.

По информации источников, Нуланд может встретиться с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

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