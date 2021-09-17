Рупор Кремля вважає доцільною участь США у переговорах по Донбасу. Оскільки, як голосить головна теза російської пропаганди, "саме Вашингтон керує Києвом".

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Аргументи Кремля

Дмитро Пєсков вважає, що участь США у переговорах по Донбасу може змусити Україну виконувати мінські домовленості. Водночас речник Володимира Путіна не згадав, що має змусити Росію виконувати згадані угоди.

Наскільки ми розуміємо, США мають вплив, істотним впливом на те, що відбувається в Києві. І США мають істотним впливом на рішення, що приймаються. Я маю на увазі рішення українського керівництва,

– заявив Пєсков.

Однак, за словами рупора Кремля, США досі ніяк не вплинули на Україну в цьому питання.

Цій заяві є пояснення

Не дивлячись на весь цинізм заяви Дмитра Пєскова, цьому є логічне пояснення. Зараз США готують візит до Росії заступниці Держсекретаря з політичних питань Вікторії Нуланд. Ймовірно це відбудеться у листопаді.

За інформацією джерел, Нуланд може зустрітися із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

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