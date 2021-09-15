Лавров назвал украинцев "просителем с постоянно вытянутой рукой". И добавил, что "страна должна иметь какое-то достоинство".

Важно Главное, чтобы господин Лавров решился, – Кулеба о готовности к нормандскому саммиту

Правда, из речи министра иностранных дел России не очень понятно, что такое "достоинство" в их понимании. Возможно, захват чужих территорий или игнорировании международного права? Об этом украинцам остается лишь догадываться.

Что сказал Лавров об Украине

Позицию Украины в ситуации с "Северным потоком-2" Лавров назвал "клянченьем".

Это у них (украинцев – 24 канал) привычка, это вошло в правило – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот "Северный поток-2" – нет, остановите, а не сможете остановить, тогда давайте нам деньги в качестве компенсации,

– сказал глава МИД России.

"И пустите нас в НАТО, пустите нас в Евросоюз, мы давно готовы. Вот клянчат и клянчат" – пожаловался Лавров.

О каком "клянченье" говорится

Вероятно, господин Лавров возмутился договоренностью между США и Германией, которую стороны заключили еще в конце июля. Она предполагает:

Выделение Берлином дополнительной финансовой помощи Украине в размере более 200 миллионов евро. Это лишь маленькая часть средств, ведь после запуска трубопровода Украина ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов.

Также США и Германия создадут фонд объемом не менее 1 миллиарда долларов. Он будет использоваться для финансирования инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышения энергетической безопасности.

Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.

Добавим, что работы по укладке труб "Северного потока-2" завершились 6 сентября, через 4 дня "Газпром" сообщил о завершении строительства газопровода.