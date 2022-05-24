Они не знали о планах Путина ворваться в Украину вплоть до 24 февраля. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

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Еще до интервью господина Буданова (вышедшее 24 мая – 24 канал), мы знали, что большинство кремлевских чиновников тоже не знали до 24 февраля, что именно начнется полномасштабная война,

– рассказал он.

Как добавил Михайлов, когда команда Conflict Intelligence Team делала свои выводы непосредственно перед вторжением, говорили о том, что не знают, начнется ли вообще война. Однако все шло к тому, что Путин мог приказать.

"Еще 23 февраля они (россияне – 24 канал) они вполне могли вернуться в какие-то более постоянные лагеря, например, возле Воронежа. Но этого не произошло", – добавил он.

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Также у России был вариант открыто зайти российскими войсками на территории временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях и объявить, что они якобы "под защитой России".

"Однако он выбрал самый безумный вариант действий", - добавил Михайлов.

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